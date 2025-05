Temporada de Praia 2025: Prefeitura de Peixe celebra parceria com o Governo do Tocantins

Por Wesley Silas

O Governo do Tocantins oficializou, nesta segunda-feira, 26, a abertura da Temporada de Praia 2025, com um investimento aproximado de R$ 30 milhões destinados aos municípios do estado. A cerimônia de lançamento foi conduzida pelo governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero.

O evento aconteceu na Praia da Agrotins, localizada no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas. Durante a ocasião, a Praia da Tartaruga, em Peixe, foi destacada como um dos destinos mais procurados por tocantinenses e turistas de todo o Brasil. Considerada uma das praias mais tradicionais da temporada, ela desempenha papel crucial na movimentação da economia local e na consolidação da parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

Segundo o prefeito de Peixe, Augusto Cézar, conhecido como Cezinha, o desenvolvimento das cidades deve caminhar de mãos dadas com o crescimento do turismo no Tocantins.

”Estamos com uma grande expectativa, pois sabemos que o turismo impulsiona a economia do nosso estado e tem crescido a cada ano. Para nós, prefeitos, o apoio do Governo do Tocantins, especialmente no aspecto financeiro, é fundamental, pois manter uma estrutura de praia é bastante oneroso”, afirmou.

Desafios e perspectivas