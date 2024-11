Vice-governador Laurez Moreira destaca importância do Festival Vozes da Indústria para a Inclusão Cultural e Valorização dos trabalhadores

Por redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, participou, na noite deste sábado, 23, do Festival Vozes da Indústria, uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (Sesi) no Tocantins, com o objetivo de fomentar a expressão cultural no ambiente industrial. O evento, realizado no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, em Palmas, tem como foco valorizar os trabalhadores da indústria e suas habilidades artísticas.

Durante o evento, Laurez Moreira ressaltou a relevância do festival para a inclusão cultural e o bem-estar dos trabalhadores da indústria.

“É um prazer participar de um evento que une a indústria com a cultura. O Sesi tem um papel fundamental nesse processo, ao criar oportunidades para que os trabalhadores possam expressar seus talentos e vivenciar a cultura de forma plena. Isso é fundamental para o bem-estar e para o crescimento pessoal de cada um, além de contribuir para a diversidade e a riqueza cultural do nosso estado”, afirmou o vice-governador.

O Festival Vozes da Indústria teve inscrições de trabalhadores de diferentes regiões do estado, com o objetivo de reconhecer suas habilidades artísticas e promover a integração através da música e das artes.

Emilson Vieira, vice-presidente da Federação das Indústrias do Tocantins (Fieto), ressaltou o propósito do festival. “Nós entendemos que este festival visa a descoberta de talentos de pessoas que têm capacidade laborativa, tem esse talento e às vezes não é conhecido. Estamos resgatando essas pessoas para darem a elas uma outra oportunidade de vida”, afirmou.

Entre os participantes do evento, um destaque especial foi o cantor Victor Collins, artista gurupiense e vencedor do festival na categoria música inédita. Victor, que foi aluno de canto e violão na Escola de Iniciação Musical do Centro de Convenções Mauro Cunha, de Gurupi, foi incentivado por Laurez Moreira quando o vice-governador esteve à frente da gestão da cidade. O projeto, que visava proporcionar formação artística para jovens, foi uma das ações que marcaram sua administração.

“É uma alegria ver artistas de Gurupi brilhando no nosso estado. Ver o Victor Collins, que começou sua trajetória no Centro de Convenções, participando do Festival Vozes da Indústria e sendo um vencedor, é uma grande satisfação. Esse projeto de música mudou a vida de muitos jovens e acredito que ajudou a dar asas aos sonhos de muitos artistas, como o Victor. Ele merece muito essa vitória”, declarou Laurez Moreira.

Victor Collins expressou sua gratidão pela oportunidade que teve no passado e pelo reconhecimento atual. “Foi na escola de iniciação musical que comecei a acreditar no meu potencial. Laurez Moreira sempre foi um grande incentivador da cultura em Gurupi, e eu sou um exemplo de como um projeto pode transformar vidas. Participar deste festival e ganhar o primeiro lugar é maravilhoso. Fiquei mais feliz ainda por receber o troféu das mãos desse grande gestor que é Laurez Moreira”, externou o cantor.

Diversos artistas tocantinenses estiveram no evento, dentre eles Dorivã, Nacha Moretto, Tião Pinheiro e Braguinha Barroso. Também estiveram presentes o superintendente dos Sesi Tocantins, Fernando Ferreira, a diretora regional do Senai, Márcia rodrigues; o secretário de Turismo, Hercy Filho, o secretário de Indústria e Comércio, Humberto Lima, o secretário da Casa Civil, Deocleciano Gomes; o presidente da Fundação Cultura de Palmas, Giovani Assis, e o secretário de comunicação de Palmas, Júlio Prado.



O evento foi encerrado com um show do cantor Lenine.