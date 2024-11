Barulho da Noite ganha prêmios inéditos para o Tocantins em Los Angeles e Milão

Longa-metragem da cineasta Eva Pereira conquistou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Atriz no 17º LABRFF; e o prêmio de Melhor Filme no Agenda Brasil 2024.

por Redação

O filme “O Barulho da Noite”, de Eva Pereira, recebeu nesta quinta-feira, 7, duas premiações inéditas para o cinema tocantinense. Em Milão, Itália, foi consagrado com o prêmio de Melhor Filme 2024 pelo voto popular no Agenda Brasil – Festival Internacional de Cinema de Brasileiro. E nos Estados Unidos (EUA), recebeu do júri oficial, os prêmios de Melhor Filme 2024, Melhor Roteiro e Melhor Atriz Principal, no 17º Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF 2024).

“Receber esses prêmios está muito além de qualquer sonho”, disse bastante emocionada a diretora e roteirista Eva Pereira, que participou da noite de premiação do LABRFF 2024, acompanhada da atriz Emanuelle Araújo (Sônia) e do ator Patrick Sampaio (Athayde).

Ao agradecer aos parceiros, equipe técnica e elenco pela realização do filme, a cineasta Eva Pereira enfatizou a importância das políticas públicas de fomento às produções cinematográficas da região norte e amazônica do Brasil. “Somos frutos de políticas públicas, somos o resultado da democratização responsável de recursos para o fazer audiovisual no país”, completou.

Premiada com o troféu de Melhor Atriz Principal no LABRFF 2024, Emanuelle Araújo, também se manifestou via redes sociais. “Que honra receber o prêmio de Melhor Atriz e o filme ser premiado com esse roteiro tão importante de Eva Pereira”, comemorou.

Os artistas Luis Miranda, Andréia Horta, Giselle Itié, Léo Pinheiro, Ricardo Tozzi, Nina Becker e Paula Burlamaqui parabenizaram a conquista da atriz pelo trabalho no filme “O Barulho da Noite”. “Que coisa mais linda, que orgulho de você. Daqui te abraço forte e te aplaudo”, declarou Andréia Horta.

Premiações

O/ filme de Eva Pereira é um drama ficcional ambientado na zona rural do Tocantins que tematiza, de forma profunda e complexa, a violência contra a mulher e o abuso sexual infantil.

A participação do longa-metragem em festivais internacionais de cinema já rendeu cinco premiações para o Tocantins. O filme foi o grande vencedor do 28º Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami, vencendo as categorias de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante.

“O Barulho da Noite” também conquistou os prêmios de Melhor Filme 2024 e Melhor Longa-Metragem Ficção, no 24º Festival Internacional de Cine de Santa Cruz (Fenavid), realizado na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

A obra é produzida pelas empresas tocantinenses MZN Filmes e Cunhã Filmes, com coprodução do Canal Brasil, Bananeira Filmes e Telecine, e distribuição da Lira Filmes. Para sua realização, o filme contou com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), Agência Nacional de Cinema (Ancine) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e patrocínios da Energisa e Grupo Cristália.