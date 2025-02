Acompanhado da prefeita Josi Nunes e do deputado Eduardo Fortes, governador Wanderlei Barbosa prestigia final da maior competição de futebol de terrão da região sul do Tocantins

Copa do Craque contou a participação de 650 atletas e 19 equipes, durante dois meses de competição

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sortero, prestigiou neste domingo, 16, no campo do setor Nova Fronteira, em Gurupi, a final da maior competição de futebol amador de terrão da região sul do estado, a 38ª edição da Copa do Craque.

A Copa do Craque é uma realização da Liga Esportiva Tocantins Araguaia (Leta) e iniciou em dezembro de 2024, com a participação de 650 atletas e 19 equipes. Mais de 15 mil pessoas prestigiaram o evento durante os 70 dias de competição.



Na ocasião, o chefe do Executivo destacou os investimentos do Governo do Tocantins para fortalecer o esporte no estado.

“Estamos reformando nossas praças esportivas, realizando melhorias no estádio Resendão. Precisamos que nossos ambientes estejam funcionando para garantir a prática esportiva entre a nossa juventude e os desportistas. Estamos juntos em um só lugar, para trazer melhorias para Gurupi. A prefeitura e a comunidade do município podem contar comigo e com a nossa gestão”, pontuou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, reforçou que a competição já se tornou uma das grandes celebrações do esporte da região. “É muito bom reunirmos com a comunidade e os desportistas. A Copa do Craque já se tornou tradição, umas das referências do futebol de terrão no nosso estado”, ressaltou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres, salientou a importância da Copa do Craque para o esporte estadual.

“Essa é uma das maiores festas do nosso esporte no estado, graças ao apoio de grandes parceiros como os nossos deputados, o Governo do Estado e a prefeitura municipal. Parabéns ao povo do Tocantins por esse grande evento”, evidenciou.

“O maior campeonato de terrão de chão batido da região é aqui em Gurupi. Essa festa tem ganhado uma dimensão cada vez maior. A estrutura traz segurança, alegria e shows. E o governador está sempre aqui prestigiando o nosso evento e trazendo melhorias para o nosso município, com obras, projetos, escolas e ações”, enfatizou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Copa do Craque

Após cobrança de pênaltis, a equipe do Vila Nova Futebol Clube consagrou-se campeã dessa edição, diante do Jaú Esporte Clube. Além da final, a programação também contou com um jogo preliminar entre veteranos da região e shows regionais.

Presenças

Também estiveram presentes no evento os deputados estaduais Eduardo Fortes, Nilton Franco e Janad Valcari; o deputado federal Alexandre Guimarães; a secretária-executiva da Governadoria, Kátia Chaves; o secretário-executivo da Educação, Edinho Fernandes; além de vereadores, secretários municipais e prefeitos da região.