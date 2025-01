Atleta de Cariri do Tocantins conquista bronze em Mundial na Bolívia

Por Redação

O caririense Ezequiel Silas Oliveira de Assis, de apenas 14 anos, atleta promissor, brilhou no cenário internacional ao conquistar a medalha de bronze na XXVII edição do Mundialito Tahuichi “Paz Y Unidad”, realizado entre os dias 12 e 17 de janeiro em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Ezequiel integra a equipe FC Estrela de São Luiz dos Montes Belos, de Goiás da primeira divisão goiana.

Considerado a competição juvenil mais importante da Bolívia, o Mundialito Tahuichi contou com a participação de 12 equipes de cinco países diferentes da América do Sul.

Ezequiel, que é volante, mostrou grande habilidade e determinação ao longo do torneio.

Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe goiana enfrentou o time Puerto Cabello, da Venezuela, e saiu vitoriosa com um placar de 4 a 1. Essa conquista marca a primeira participação da equipe goiana em uma competição internacional, consagrando-se com uma medalha que representa o esforço e a dedicação dos jovens atletas.

Ezequiel, que começou sua trajetória no futebol em Cariri do Tocantins, se destaca como uma promessa do esporte brasileiro, e sua conquista no Mundialito é motivo de orgulho para toda a comunidade caririense. Com o apoio de sua família e treinadores, ele continua a trilhar seu caminho em busca de novos desafios e conquistas.

A equipe de Ezequiel já se prepara para a próxima competição, outro mundial que vai acontecer na Califórnia nos Estados Unidos.