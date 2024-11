Atletas do Projeto Compartilhe Amor brilham no Festival de Judô em Palmas

por Heli de Souza Guimarães Junior

No último sábado, 23 de novembro, a Escola Padre Josino, em Palmas, foi palco de um emocionante Festival de Judô que reuniu jovens atletas de toda a região. Entre os destaques, estavam os quatro representantes do projeto “Compartilhe Amor”, iniciativa de jiu-jitsu desenvolvida na Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga, vinculada ao Instituto Nação Rap.

Dois dos participantes, crianças de 10 anos, participaram do festival em uma modalidade dedicada ao desenvolvimento técnico e lúdico, voltada para aprimorar habilidades como equilíbrio, coordenação e disciplina no tatame. Já na competição oficial, os outros dois atletas do projeto conquistaram resultados expressivos.

Arianni Araújo, de 14 anos, faixa branca, garantiu o segundo lugar em sua categoria feminina, demonstrando garra e técnica em todas as lutas. Enquanto isso, Vitor Manoel Pereira de Brito, de apenas 12 anos, também faixa branca, brilhou ao conquistar o primeiro lugar em sua categoria masculina, mostrando precisão nos golpes e domínio das técnicas básicas de judô, como o ippon e o osaekomi.

O projeto “Compartilhe Amor” é uma iniciativa do Instituto Nação Rap que utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão social, promovendo valores como respeito, superação e cooperação. Sobre o desempenho dos atletas, o presidente do Instituto, Bruno Mendes, destacou:

“Esses resultados reforçam o impacto positivo do esporte na vida das crianças. Mais do que medalhas, o que celebramos são as conquistas pessoais e o fortalecimento da autoestima desses jovens.”

Heli de Souza Guimarães Junior, instrutor de jiu-jitsu do projeto, também comentou a experiência:

“Foi gratificante ver nossos alunos no tatame representando o projeto. A dedicação deles nos treinos foi refletida em cada movimento, e o espírito esportivo demonstrado por todos foi exemplar.”

O festival foi mais uma etapa no desenvolvimento esportivo e pessoal desses jovens atletas, que, com o suporte do projeto “Compartilhe Amor” e a parceria com o Instituto Nação Rap, seguem construindo um futuro promissor dentro e fora do tatame.

Para quem deseja saber mais sobre o projeto “Compartilhe Amor”, que é gratuito e acontece na Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga, basta entrar em contato pelo WhatsApp (63) 99103-8599.