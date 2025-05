3º Cross Country – Desafio Volta do Aeroporto reúne atletas em prova de 9 km em Gurupi

da redação

Na manhã deste domingo (04), Gurupi foi palco da terceira edição do Cross Country – Desafio Volta do Aeroporto, uma das principais corridas de resistência da região sul do Tocantins. A prova contou com a participação de corredores de diversas cidades, que enfrentaram um percurso de 9 quilômetros, com largada em frente ao Aeroporto Municipal.

O evento, que já se consolidou no calendário esportivo local, teve início às 6h da manhã e reuniu atletas amadores e profissionais em diversas categorias. Além da competição, o clima de confraternização entre os participantes marcou o sucesso da edição deste ano.

De acordo com os organizadores, o número de inscritos superou as expectativas e a estrutura montada garantiu segurança, hidratação e apoio aos corredores durante todo o trajeto. A premiação foi entregue aos primeiros colocados de cada categoria, reconhecendo o desempenho e esforço dos participantes.

“Foi um evento muito positivo, tanto pela participação dos atletas quanto pelo engajamento da comunidade. Já estamos pensando na edição de 2026, com o objetivo de tornar a prova ainda maior e mais atrativa”, destacou a equipe organizadora.