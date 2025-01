Barraca do Deputado Eduardo Fortes distribui mais de 500 refeições durante a 38ª Edição da Copa do Craque em Gurupi

Por Redação

Neste domingo, Gurupi foi palco da 38ª edição da Copa do Craque, o maior campeonato de futebol terrão do Tocantins. O evento, que é referência no futebol amador da região, reuniu atletas e torcedores em um ambiente de inclusão e celebração. Pelo sexto ano consecutivo, a barraca do Deputado Estadual Eduardo Fortes esteve presente, distribuindo mais de 500 refeições para jogadores e para a população que prestigiou o torneio.

Para Eduardo Fortes, o futebol amador vai além das quatro linhas: “É uma ferramenta de inclusão, lazer e união comunitária. A Copa do Craque é mais que um campeonato; é uma tradição que reforça o espírito de comunidade e a paixão pelo esporte.”

A Copa do Craque, com sua longa história de 38 edições, continua a fortalecer os laços entre as comunidades locais, promovendo o esporte como uma ferramenta de transformação social e oferecendo momentos de integração e alegria para todos os envolvidos.