Botafogo vence o São Paulo e conquista o tri do Brasileirão!

Savarino e Gregore marcam os gols da vitória por 2 a 1, garantindo um feito histórico para o clube, também campeão da Libertadores

O ano já era histórico depois da conquista da Libertadores. Agora, se transformou em uma raridade no futebol. Neste domingo, o Botafogo venceu por 2 a 1 o São Paulo, no Estádio Nilton Santos, com gols de Savarino e Gregore – William Gomes descontou – e conquistou o tri do Campeonato Brasileiro.