Campeonato de base para escolinhas de futebol realiza inscrições até o dia 8 de novembro

Copa Futebol Campeão será realizada no Clube dos Funcionários da Caixa entre os dias 15 e 17 de novembro. O evento é organizado pelo ex-jogador profissional de futebol, Bruno Teles, natural de Natural de Alvorada (TO). “Sabemos que a base é fundamental para o futuro do esporte, eventos como esse são essenciais para proporcionar aos atletas a oportunidade de mostrar o seu potencial”, considera o ex-jogador com atuação na Europa e em vários times profissionais brasileiros, entre eles o Grêmio.

por Redação

Entre os dias 15 e 17 de novembro, Palmas sediará a Copa Futebol Campeão, campeonato destinado a atletas de base. O evento voltado para o Sub-7, 9, 11 e Sub-13, terá a participação de olheiros para avaliar a performance dos jogadores em campo. O campeonato será realizado no Clube dos Funcionários da Caixa (APCEF-TO).

O evento já conta com 14 escolinhas confirmadas, são algumas: Futebol Campeão, FlaPalmas, Academy Santos, Show de Bola, CFA Gurupi, Batalhão, Escolinha Nilton Santos, Escolinha do São Paulo, 063 Sports, Guaraí Futsal, Escolinha do Eraldo, Athletico Maranhense (MA) e FC Estrela (GO). As inscrições para as categorias Sub- 07 e Sub-09 ainda podem ser realizadas pelas escolas de futebol até o dia 8 de novembro, através do contato 63 99996-2024.

Durante a programação da competição, gincanas também serão realizadas, além da premiação dos vencedores da Copa.

De acordo com o organizador do evento e ex-jogador de futebol, Bruno Teles, o objetivo da Copa Futebol Campeão é valorizar e desenvolver o talento das futuras promessas do futebol. “Sabemos que a base é fundamental para o futuro do esporte, eventos como esse são essenciais para proporcionar aos atletas a oportunidade de mostrar o seu potencial, além de aprender com profissionais experientes”, comenta Bruno.

A Copa é uma parceria entre o organizador, Bruno Teles e a empresa GDX Brasil, e contará com a presença de atletas do Maranhão e Goiás. Para mais informações entre em contato com o número 63 99996-2024.

Bruno Teles

Natural de Alvorada (TO), Bruno Teles é ex-jogador profissional de futebol e hoje atua como mentor de atletas em Palmas. Bruno atuou profissionalmente por 16 anos, sendo 11 na Europa. No Brasil, jogou pelo Grêmio, América Mineiro e Sport Recife, em território europeu representou times de Portugal e Rússia. Aos 36 anos encerrou a sua carreira como atleta, e se tornou fundador e treinador da Academia Futebol Campeão.