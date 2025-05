Carrasca conquista o título do Handebol Feminino no Intermed Norte 2025

por Redação

A equipe de handebol feminino da Atlética Carrasca sagrou-se campeã do Intermed Norte 2025. A competição ocorreu em Gurupi, entre 1º e 4 de maio, reunindo mais de 3 mil alunos-atletas em diversas instalações esportivas da “Capital da Amizade”. Com uma campanha impecável e dedicação em quadra, a equipe garantiu o ouro e adicionou mais um capítulo vitorioso à sua história.

Na final, a Carrasca demonstrou superioridade do início ao fim, com destaque para Virgínia Oliveira, escolhida como a melhor jogadora da partida. Com gols decisivos e habilidade em liderar a equipe, Virgínia foi crucial para a vitória.

Após a conquista, Virgínia destacou a importância do grupo: “Essa vitória é de todas nós. Lutamos juntas desde o primeiro treino e hoje provamos a força da Carrasca. Ser eleita a melhor da final é uma honra, mas mais significativo é levar esse título para nossa atlética.”

O técnico Iron Júnior, emocionado após o término do jogo, comentou sobre a conquista: “Essas meninas são incríveis. Trabalhamos arduamente, superamos desafios e hoje fomos recompensados. Esse grupo é especial e é uma honra fazer parte dessa história.”

Texto: Alisson Regis