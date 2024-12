Castelo de Gurupi faz bonito em Brasília/DF e traz título da Copa Satélite

No último torneio em disputa no ano de 2024 os garotos do Esporte Clube Castelo foram a Brasília/DF disputar a 5° Copa Satélite entre os 14 e 20 de dezembro, aonde conquistaram o título na categoria Sub-13.

Por Alisson Regis

Entre os dias 14 e 20 de Dezembro aconteceu na cidade de Brasília/DF a 5° Copa Satélite de Futebol de Base nas categorias Sub-11 (2013/2014), Sub-13 (2011/2012), Sub-15 (2009/2010), Sub-17 (2007/2008) e Sub-19 (2005/2006). Ao todo o Torneio contou com mais de 50 equipes divididas nas suas categorias e teve muita disputa.

O Esporte Clube Castelo de Gurupi/TO disputou a competição com as categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17, ou seja, envolvendo ao todo mais 60 crianças e adolescentes no torneio. A equipe sub-13 sagrou-se campeã vencendo por 2×0 a final em cima do Inter BSB no Estádio Elmo Serejo.

Ao todo a equipe sub-13 do Castelo jogou 6 partidas, vencendo 4 partidas (6×0 Vila Real, 1×0 Metropolitana, 3×0 Madureira e 2×0 Inter BSB), empatou 1 partida (1×1 Greval) e perdeu 1 partida (Greval 1×0). O elenco campeão contou com os seguintes atletas: Carlos Deusimar e João Pedro (Goleiros); Rafael e Luis Fernando (Laterais Direito); João Ricardo, Lucas Felipe e Arthur Henrique (Zagueiros); Mateus Bongiovani e Vinícius Mendes (Laterais Esquerdo); José Henrique, Guilherme Tenório, Humberto Gabriel e Vitor Manoel (Volantes); Luiz Arthur, Matheus Castro, Arley Filho, Yan Lucas e Edvaldo Gabriel (Meio-Campistas) e Hemannuel,Lucas Gabriel e Iris (Atacantes). O Castelo ainda teve o goleiro menos vazado Carlos Deusimar que sofreu apenas 2 gols e o melhor treinador da competição, o técnico Alisson Reges Gonçalves.

A Categoria Sub-15 terminou a competição na 3° colocação após perder nós pênaltis a semifinal por 8×7, depois de empatar no tempo normal por 1×1. Os garotos do sub-17 terminaram o certame na 4° colocação geral após perder também na semifinal por 2×0.