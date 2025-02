Cobertura do Estádio Resendão: Torcedores cobram promessa atrasada, deputado explica situação

Por Wesley Silas

O deputado Gutierres Torquato (PDT) comentou sobre a liberação de recursos da emenda parlamentar do deputado Alexandre Guimarães (MDB), destinada à cobertura do Estádio Resendão. Em resposta às críticas dos torcedores sobre a demora na realização dessa promessa, que já completou dois anos, Torquato defendeu Guimarães, explicando que o atraso foi devido à suspensão do pagamento de R$ 4,2 bilhões de Emendas Parlamentares do orçamento da União, determinada pelo ministro Flávio Dino em 2024. No entanto, segundo o deputado Gutierres, o recurso foi finalmente liberado no final de dezembro, permitindo ao Governo do Tocantins licitar a obra.

“Em relação à cobertura do Estádio Resendão, o deputado Alexandre Guimarães nos pediu que priorizássemos um área para levar investimentos à cidade de Gurupi. Esta era uma solicitação dos desportistas da cidade, de modo que Guimarães destinou o recurso ao Governo do Estado do Tocantins em 2024. Sabemos que, no final do ano, houve um bloqueio de recursos, mas no dia 27 de dezembro este valor foi disponibilizado para o governo estadual. O governador Wanderlei está comprometido, juntamente com o recurso do deputado Guimarães, a licitar a obra de cobertura do estádio, implementar iluminação e realizar reformas o mais breve possível”, afirmou o deputado.

As críticas dos torcedores ocorreram durante um jogo entre Gurupi e Bela Vista no Estádio Resendão, em que o Camaleão do Sul saiu vencedor por 2 a 0. “Há anos que é prometida e nada”, expressaram alguns torcedores, expondo sua frustração sob o sol quente após a vitória do time local.