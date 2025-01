Confirmado a presença da Barraca do Deputado Eduardo Fortes no final de semana na Copa do Craque em Gurupi

Por Redação

Neste domingo (12), a barraca do Deputado Estadual Eduardo Fortes estará presente na XXXVIII Copa do Craque de Futebol Amador, em Gurupi. Durante o evento, servindo refeições aos atletas e ao público presente, reafirmando seu apoio ao esporte e à integração social.

A ação conta com o apoio da Cooperfrigu Alimentos e é realizada em parceria com o Governo do Estado, que valoriza iniciativas voltadas para o fortalecimento do esporte amador e a união das comunidades. O evento reforça o compromisso de Eduardo Fortes em proporcionar oportunidades e incentivar práticas que promovam lazer, saúde e inclusão.