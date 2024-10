Copa Sul de Futebol Sub-13: Castelo conquista certame de forma invicta

O Azulão do Sul venceu nos pênaltis o Atlético Gurupi por 6×5, após empatar em 1×1 no tempo normal.

Por Redação

Na manhã do sábado (19/10) aconteceu no Centro Olímpico Edilberto Moreira Aguiar “Moreirão” em Gurupi a decisão da Copa Sul de Futebol Sub-13. Na disputa final estavam as equipes do Castelo A e o Atlético Gurupi, ambos da cidade de Gurupi.

No primeiro tempo o Atlético Gurupi abriu o placar com Marquinhos de pênalti, enquanto que o Castelo A chegou ao empate na segunda etapa com Lucas Gabriel. Nas cobranças de pênaltis o placar de 6×5 foi favorável ao Esporte Clube Castelo A que se sagrou campeão da Tradicional competição regional.

Ao todo o Técnico Alisson Reges Gonçalves utilizou 25 atletas na competição, sendo eles: Carlos Deusimar e Daniel (Goleiros); Jhemes e Heitor (L. Direito); João Ricardo, Pedro Henrique, Arthur Henrique (Zagueiros); Matheus Bongiovani e Vinícius Mendes (L. Esquerdo); José Henrique, Luis Arthur, Riquelme Henrique, Vitor Borges e Augusto (Volantes); Matheus Castro, Arley Filho, Arthur Xavier, Gabriel Luis e Alan Diego (M. Campistas); e Hemannuel, Iris, Lucas Gabriel, Davi Araújo, Kalebe e Fabio Júnior (Atacantes).

Na cerimônia de premiação o Castelo se destacou também nas conquistas individuais, com Carlos Deusimar do Castelo A (Melhor Goleiro, 1 gol sofrido), Lucas Bongiovani do Castelo B (Artilheiro, 13 gols marcados) e Alisson Reges Gonçalves do Castelo A (Melhor Treinador). Ao todo o Castelo A disputou 6 partidas vencendo 4 jogos (17×0 Fla Gurupi, 8×0 Fla Gurupi, 4×0 Atlético Gurupi e 5×0 BABB Brejinho de Nazaré), empatando 2 partidas (0x0 e 1×1 Atlético Gurupi), marcando 35 gols e sofrendo apenas 1 gol durante toda a campanha.

A Copa Sul de Futebol Sub-13 contou com a participação de centenas de atletas divididos nas 7 equipes que estiveram na disputa e é uma competição realizada anualmente pela LETA (Liga Esportiva Tocantins Araguaia) que tem como presidente o senhor Wilson Castilho.