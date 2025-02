Deputado Gutierres Torquato lança o novo CT Gratidão Tocantins de Futebol Society, para atender 300 crianças em Gurupi

Por Redação

O deputado Gutierres Torquato lançou na tarde desta segunda-feira, 10, a criação do Centro de Treinamento Gratidão Tocantins (CT) de Futebol Society, uma nova estrutura do Projeto Vivendo e Aprendendo com o Esporte que abre as portas para mais de 300 crianças e adolescentes em Gurupi.

Com essa iniciativa, o projeto, que já atendia crianças na modalidade futsal, agora expande suas atividades para o futebol society, garantindo que ainda mais jovens tenham acesso ao esporte. Serão beneficiadas crianças e adolescentes dos bairros Vila Independência, Jardim dos Buritis, João Lisboa da Cruz, Pedroso e Jardim Medeiros.

O deputado Gutierres Torquato, grande incentivador do esporte, destacou a importância desse novo espaço:

“O esporte transforma vidas, ensina valores e abre oportunidades. O CT Gratidão Tocantins será um ambiente de aprendizado e crescimento, onde nossas crianças e adolescentes poderão desenvolver não apenas habilidades esportivas, mas também disciplina, respeito e trabalho em equipe. No esporte, assim como na vida, a dedicação faz campeões!”, afirmou.

A coordenadora do Instituto Gratidão Tocantins, Alline Moreira, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa: O esporte é fundamental para o crescimento saudável das crianças. Além de estimular a prática esportiva, ele contribui para o desenvolvimento físico, mental e social dos nossos jovens.

As inscrições já estão abertas no Instituto Gratidão Tocantins, garantindo vagas para aqueles que desejam fazer parte desse grande projeto esportivo e social.

Com essa expansão, o Projeto Vivendo e Aprendendo com o Esporte reafirma seu compromisso com a juventude de Gurupi, promovendo oportunidades e construindo um futuro melhor para as novas gerações.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Gabinete do Deputado Estadual Gutierres Torquato.