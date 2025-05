Esporte Clube Castelo completa 37 anos e brilha na 2ª Copa do Trabalhador com quatro pódios nas categorias de base

Tradição e revelação: atletas do time gurupiense são contratados por Vila Nova e Atlético Goianiense após destaque em torneio goiano

Por Redação

Fundado no dia 5 de maio de 1988, poucos meses antes da criação oficial do Tocantins, o Esporte Clube Castelo chega aos 37 anos consolidado como uma das referências no futebol de base da região. O presente pelo aniversário veio em forma de conquistas: o time gurupiense se destacou na 2ª Copa do Trabalhador de Futebol Infantil, disputada entre os dias 1º e 4 de maio, em Campinorte (GO), e subiu ao pódio com todas as suas equipes — da categoria Sub-11 à Sub-17. O alto desempenho ainda rendeu importantes contratações.

“Agora é oficial: o Castelo tem títulos de campeão em todas as suas categorias. É a primeira vez que levamos os meninos do sub-11 para uma competição fora e eles já mostraram toda a garra do nosso clube garantindo a vitória. Eram 32 equipes, de 13 clubes diferentes, e tivemos todo esse destaque. No final de alguns jogos, a garotada de outros times vinha nos procurar pedindo para jogar no Castelo”, celebrou o técnico do time, Alcides Gonçalves, que lidera as equipes desde 2017.

E os bons resultados dessa participação não param por aí, como explicou o técnico Alisson Gonçalves

“Os nossos atletas Carlos Deusimar, de 14 anos, e Riquelme Henrique, de 13 anos, foram contratados definitivamente pelos gigantes goianos Vila Nova e Atlético Goianiense, respectivamente, e devem se apresentar muito em breve aos clubes. Pra nós é sempre uma emoção ver os frutos do nosso trabalho, ver portas de oportunidades sendo abertas aos garotos Castelo, já que esse é um dos nossos maiores objetivos”, afirmou. Alisson destacou ainda a importância do Programa Estarte, da Prefeitura de Gurupi, como um dos grandes incentivadores da base, ao incluir o esporte por meio do Castelo no currículo escolar dos estudantes do município. “O que vemos aqui é o resultado de um trabalho sério, apaixonado e de muita fé no esporte. Aos nossos técnicos Alcides e Alisson, todo o nosso reconhecimento por tantos anos de sucesso que o Castelo vem conquistando a cada campeonato. É um legado sendo formado não só no time, mas na história do esporte de Gurupi e Tocantins. Seguimos em frente buscando todo o apoio possível para que o clube abrace cada vez mais jovens atletas, levando o nome de Gurupi a todos os cantos do Brasil como referência no futebol de base”, vibrou o presidente do E.C. Castelo, Cristiano Pisoni.

Quem acompanha de perto esse crescimento também reconhece o valor do projeto. “Os 37 anos do Castelo são um marco no futebol amador e entre as escolinhas de base de Gurupi. E os maiores beneficiados são os meninos, que recebem apoio e têm acesso a oportunidades reais de crescimento no esporte”, comenta o contador Hércules Aires Ramos, pai dos atletas Luis Arthur e José Heitor

“Apesar de todas as dificuldades, especialmente com estrutura, o trabalho dos técnicos não para. Eles se dedicam, vão atrás de campeonatos, patrocínio, fazem acontecer. Dá orgulho ver o quanto o Castelo tem representado bem Gurupi por onde passa”, completou.

Desempenho por categoria na 2ª Copa do Trabalhador:

Sub-11 – Campeão

Invicta, a equipe Sub-11 levantou o troféu após cinco partidas, com quatro vitórias consistentes e uma semifinal decidida nos pênaltis:

1×0 Santa Terezinha

3×1 Governo de Minaçu

11×1 CT A10

8×0 CT Galvão

3×3 com o Ajax Campinortense (vitória por 3×2 nos pênaltis)

Destaques individuais: Luan Leão e Gabriel Carvalho dividiram a artilharia com 8 gols cada. O goleiro Gabriel Henrique foi eleito o melhor da posição no torneio.

Sub-13 – Vice-campeão

Com sete jogos no total, o Sub-13 venceu cinco adversários com autoridade, incluindo duas vitórias sobre o Ajax Campinortense (3×0 e 3×0). Também venceu:

6×0 Santa Terezinha

3×1 Governo de Campinorte

2×0 CT A10

Os únicos reveses ocorreram em confrontos equilibrados contra o Vila Nova FC (1×0 e 2×1), que ficou com o título.

Sub-15 – 3º lugar

A equipe Sub-15 conquistou a medalha de bronze com três vitórias em quatro jogos:

3×0 Ajax Campinortense

4×0 Governo de Campinorte

2×0 Goiás EC

O revés na semifinal foi diante do Vila Nova FC, por 1×0.

Sub-17 – Vice-campeão

Com grande desempenho, o Sub-17 somou cinco vitórias, um empate e apenas um revés:

7×0 Santa Terezinha

2×0 e 1×0 Confiança

3×1 Ajax Campinortense

1×0 Alto Horizonte

2×2 com o Governo de Campinorte

1×2 contra o Ajax Campinortense na final

Destaque: Dhon Thelry foi o artilheiro da categoria com 8 gols marcados.