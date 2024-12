Esporte Clube Castelo divulga edital de Eleição para biênio 2025/2026

No edital divulgado pelo Presidente do Clube Garden de Araújo Leitão, os associados do clube irão escolher o novo presidente para o mandato vigente durante anos de 2025/2026 no dia 08 de janeiro de 2025.

Os candidatos terão que seguir regras vigentes no Estatuto do Clube, como por exemplo, o candidato a presidente deverá ter no mínimo 4 anos como associado do clube e está em dias com suas obrigações.

O Esporte Clube Castelo foi fundado em 05 de maio de 1988 e teve um período inativo, entretanto em 07 de fevereiro de 2017 um grupo de empresários decidiram junto com o desportista Alcides Gonçalves reativar a Associação e começar um projeto social através do futebol com crianças e adolescentes gurupienses.