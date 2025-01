Esporte Clube Castelo tem nova diretoria eleita; Cristiano Pisoni é novo presidente

Chapa ‘Avante Castelo’ foi eleita e empossada ontem (08); Presidente detalha planos para o Clube

Por Redação

“É uma alegria muito grande continuar o sonho que meu pai, Itelvino, iniciou nos anos 80, com a criação do Castelo, na primeira diretoria do Clube. E agora eu retomo esse legado de família, como novo presidente” celebrou o empresário Cristiano Pisoni, durante a posse da nova diretoria do Esporte Clube Castelo, realizada na noite de ontem (08), logo após a sua eleição como única chapa concorrente. O mandato da chapa eleita, chamada ‘Avante Castelo’, vai de 07 de fevereiro deste ano até a mesma data de 2027.

O novo presidente eleito detalhou os planos da diretoria para o Clube: “Nosso grande desafio pra esse biênio é fazer o possível para inaugurar a nova área de treinamento do Castelo, pra que as crianças e jovens de Gurupi tenham mais oportunidades de treinar com a gente, já que valorizamos muito esse trabalho social do clube. Além disso, a nova área vai oferecer mais recursos e estrutura para os nossos profissionais exercerem seu trabalho de excelência”, explicou Cristiano.

Participaram do evento junto a Cristiano os também eleitos na nova diretoria: Garden Leitão (Atual Presidente do Clube), Adailton Fonseca (Vice-prefeito Municipal), Ivanilson Marinho (Vereador e Presidente da Câmara Municipal), Mario Cezar Lustosa (Vereador), Adilson Fonseca (Empresário), Diciano Campos (Empresário), Fabiano Turci (Pai de Atleta) e também os professores Alcides Gonçalves e Alisson Gonçalves.

“É um desejo não só meu, mas de toda a nossa diretoria proporcionar cada vez mais oportunidades e espaço para nossos jovens crescerem e prosperarem no esporte, alavancando suas vidas e até a de suas famílias. Esse é o grande foco do EC Castelo: impactar socialmente a nossa cidade e levar o nome de Gurupi como referência em projetos voltados ao esporte”, concluiu Pisoni.

*Confira a composição da Chapa Avante Castelo, eleita para o Biênio 2025/2026:*

*Diretoria Executiva*

*Presidente:* Cristiano Pisoni

*1° Vice – Presidente:* Arimar Lima Linhares

*2° Vice – Presidente:* Adilson Batista da Fonseca

*Vice – Presidente de Futebol:* Mario Cezar Lustosa Ribeiro

*Secretária Geral:* Ieuma P. Moreira Gonçalves

*1° Secretário:* Torquato Noleto da Cruz e Lima

*2° Secretário:* Marcos Alécio Maronesi Cavallini

*Tesoureira Geral:* Ana Vitória Moreira Gonçalves

*Tesoureiro:* Victor Hugo Pisoni

*Diretor Esportivo:* Iron Martins Lisboa Júnior

*Diretor Social e Relações Públicas:* Fabiano Turci

*Diretor de Departamento Feminino:* Juliana Ferreira de Araújo Pisoni

*Diretor Patrimonial:* Pedro Henrique Messias de Morais

*Conselho Fiscal*

*Presidente do Conselho Fiscal:* Garden de Araújo Leitão

*Vice-presidente do Conselho Fiscal:* Ivanilson da Silva Marinho

*Membro do Conselho Fiscal:* Hércules Aires Ramos

*1° Suplente do Conselho Fiscal:* Flávio de Araújo Leitão

*2° Suplente do Conselho Fiscal:* Gustavo Alves de Araújo Reis

*3° Suplente do Conselho Fiscal:* Diciano Paim de Campos

*Conselho Deliberativo*

*Presidente do Conselho Deliberativo:* Alexandro Sakai

*Vice-presidente do Conselho Deliberativo:* Moreno Xavier Lacerda

*Membro do Conselho Deliberativo:* Helen Cassia Alves Soares

*1° Suplente do Conselho Deliberativo:* Adailton Batista da Fonseca

*2° Suplente do Conselho Deliberativo:* Manoel Rodrigues de Souza

*3° Suplente do Conselho Deliberativo:* Joacil Alves Japiassú.