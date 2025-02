Estudantes de Cariri representarão o Tocantins no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 16 de Voleibol

Por Redação

Seis talentosos atletas de Cariri do Tocantins foram selecionados para representar o estado no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 16 de Voleibol. A seletiva foi realizada no último final de semana em Palmas e contou com a participação de jovens promissores de diversas regiões.

Cariri será representada na competição com os atletas:

Harife Asafe Oliveira (Oposto), Marcos Vinícius Negre Freitas (Central), Paulo Victor Pereira Carlos (Levantador), Calebe Morais (Ponteiro), Hudson Guilherme de Sousa Carvalho (Líbero) e Wallisson Gomes de Melo (Central).

Os atletas foram classificados sob a orientação e os treinamentos do professor Jhonny Luiz Mendes. A partir de agora, eles serão treinados pela equipe de treinadores do Tocantins, que irá prepará-los para o campeonato nacional.

O local exato onde ocorrerá a competição será anunciado em breve pela Confederação Brasileira de Voleibol. A expectativa é grande para que os estudantes de Cariri mostrem seu talento e no Campeonato Nacional, elevando o nome do Tocantins no cenário nacional do voleibol.

A expectativa é grande para que os estudantes de Cariri mostrem seu talento nas quadras, elevando o nome do Tocantins no cenário nacional do voleibol. A comunidade está ansiosa para acompanhar e torcer por seus representantes, que são o futuro promissor do esporte na cidade.

Os atletas contam com o apoio da prefeitura municipal por meio das secretarias municipais de esporte, educação e cultura.

“Estamos muito orgulhosos dos nossos jovens atletas que vão representar Cariri e o Tocantins no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 16 de Voleibol. É um momento de grande conquista para nossa cidade e, como gestão, reafirmamos nosso compromisso com o esporte e o desenvolvimento dos nossos talentos. Desejo boa sorte a todos os nossos representantes e que eles possam brilhar nas quadras, trazendo orgulho para Cariri e inspirando outros jovens a seguir seus sonhos. Juntos, vamos continuar fortalecendo o esporte em nossa cidade”, declarou o prefeito Elton Moreia.