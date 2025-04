Governador Wanderlei Barbosa e prefeito Eduardo Siqueira formalizam devolução do Estádio Nilton Santos para o Estado

Durante reunião que ocorreu no Palácio Araguaia, também foi oficializada a transferência da área do Caic, que será destinada à construção de uma escola de tempo integral padrão estadual

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, firmaram a devolução do terreno do Estádio Nilton Santos ao Governo do Estado, durante reunião que ocorreu na manhã desta terça-feira, 29, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. Na ocasião, o prefeito também oficializou a transferência da área do Centro de Atenção à Criança Girassol de Tempo Integral (Caic), que será destinada à construção de uma nova escola de tempo integral, padrão estadual, pelo Governo do Tocantins.

Durante o encontro, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da cooperação entre o Estado e o município de Palmas para o desenvolvimento da capital.

“Essa interação é fundamental. Com a devolução da área do Estádio Nilton Santos, que é o maior do nosso estado, e a concessão da área do Caic, nós poderemos revitalizar e destinar os investimentos necessários. Precisamos entender que a responsabilidade pelo desenvolvimento é de todos nós gestores, tanto na área do esporte quanto da educação, da saúde e de todas as outras. Temos que atuar como parceiros, entender a importância da junção de esforços e também trabalhar na infraestrutura de locais que possam atrair turistas para fomentar o crescimento da capital”, enfatizou o chefe do Executivo.

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, assegurou que a devolução do terreno do Estádio Nilton Santos ao Governo do Tocantins será um passo importante para a revitalização do espaço e o fortalecimento do esporte na capital.

“Já estou autorizando a devolução do terreno do Nilton Santos e dando sua permissão para a Seju [Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude] realizar a visita técnica para analisar e iniciar o projeto. Tenho certeza de que o governador Wanderlei Barbosa terá condições de investir da melhor maneira e atrair os recursos necessários. Esperamos agendar os próximos passos e concluir as demandas para avançarmos com esta reforma”, salientou o gestor.

Presente na reunião, o secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, informou que irá se reunir com a equipe técnica da pasta ainda nesta terça-feira, 29, para iniciar a elaboração do projeto de ampliação e reforma do espaço.

“Recebemos essa notícia com muita alegria. O Estádio Nilton Santos é uma das praças esportivas mais importantes do Tocantins e, agora, o Estado pode retomar a posse para realizar investimentos, contemplar e fortalecer o esporte. Ainda hoje [terça-feira, 29], vou reunir a equipe técnica para iniciar o projeto de ampliação e reforma. A partir deste momento, já temos o aval para entrar no estádio e fazer as devidas intervenções técnicas, para que, em breve, possamos anunciar a reforma definitiva”, pontuou o titular da Seju.

Concessão da área do Caic

Na oportunidade, o prefeito Eduardo Siqueira Campos oficializou a entrega da área total de 24 mil m² do Caic, escola desativada em 2019 após 30 anos de funcionamento, localizada no Jardim Aureny IV, na região sul de Palmas. A doação foi autorizada por meio da Lei Complementar nº 441, de 25 de abril de 2025, que será publicada pelo município nesta terça-feira, 29.

A concessão permitirá a construção de uma nova Escola de Tempo Integral (ETI) pelo Governo do Tocantins, no local da antiga unidade. O convênio para a execução da obra foi firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da Caixa Econômica Federal, em agosto de 2024, como resultado do projeto elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e aprovado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O programa destinou R$ 22.455.157,04, abrangendo Palmas e Gurupi, para a expansão do ensino integral no estado. O Governo do Tocantins fez uma contrapartida no valor de R$ 716.653,96 e de R$ 716.653,95 para as obras nas duas cidades, respectivamente. Além disso, as escolas receberão o investimento de cerca de R$ 10 milhões da gestão estadual para aquisição de todo o mobiliário necessário para o pleno funcionamento das atividades.

Ao representar o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, o secretário-executivo da pasta, Edinho Fernandes, ressaltou que a previsão é de que a Ordem de Serviço para autorizar o início das obras seja emitida em até 60 dias. “A licitação foi realizada pela Seduc no dia 25 e, a previsão é de que, no máximo em 60 dias, conseguiremos emitir a Ordem de Serviço. O nosso objetivo e compromisso é que tudo seja feito o mais rápido possível”, declarou o secretário-executivo da Seduc.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins

Fotos: Antônio Gonçalves/Governo do Tocantins