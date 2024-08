Governo do Tocantins recebe Jacky Goldmann, atleta finalista dos Jogos Olímpicos de Paris

Jacky acumula seis campeonatos brasileiros em sua trajetória, além de duas Olímpiadas e convocações para Seleção Brasileira; o atleta é considerado um dos principais representantes da canoagem no país

Por Redação

O Governo do Tocantins, recebeu nesta sexta-feira, 16, na sede da Secretaria dos Esportes e Juventude, em Palmas, Jacky Goldmann,atleta que disputou a final do C2 500m na categoria velocidade, com Isaquias Queiroz, e juntos conquistaram o 8º lugar dos Jogos Olímpicos de Paris. A visita teve como objetivo, discutir o panorama da canoagem no Estado e estreitar os laços entre o Governo Estadual com um dos principais nomes do Brasil na modalidade.

Durante o encontro, o secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, destacou que a visita do atleta olímpico ajudou a fortalecer a discussão sobre a potencialidade do lago de Palmas para a prática da canoagem. “Agradecemos a visita e estamos sempre de portas abertas. Ficamos muito felizes em receber o Jacky para falar sobre a canoagem e as Olímpiadas. Ele sempre será bem-vindo na Secretaria. Para nós é um orgulho termos um atleta quase tocantinense, representando o nosso país nos Jogos Olímpicos. E Palmas tem um cenário perfeito para fortalecermos a modalidade no Estado”, ressaltou.

Natural da Bahia, Jacky Goldmann é casado com a tocantinense e também atleta de canoagem, Mirian Goldmann, e já teve muitas oportunidades de desbravar o lago de Palmas. “Espero que possam surgir mais equipes e associações aqui no Estado. Acredito que temos um grande futuro pela frente, pois temos muitas crianças, que com incentivo poderão ser campeãs olímpicas”, destacou o atleta.

Jacky Goldmann também coleciona em sua trajetória no esporte, o 4º lugar no C2 1.000m, nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, ao lado de Isaquias Queiroz. “Essa foi a minha 2ª Olímpiada. Fiquei feliz em estar lá representando o Brasil, a Bahia e o Tocantins também, já que minha mulher e meus filhos são daqui. Agora espero estar em Los Angeles/EUA”, reforçou o canoísta.



O atleta olímpico aproveitará também a sua passagem pelo Tocantins para se preparar para o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade, que será realizado nos dias 14 e 15 de setembro, em Lagoa Santa/MG. “Estou no Tocantins descansando das Olímpiadas, mas voltarei aos poucos, para chegar lá e fazer uma boa prova”, finalizou o atleta que irá disputar a competição nacional pela 7ª vez, dessa vez em duas provas, C2 500m (dupla) e C1 1000 m (prova individual).

Texto: Taianne Moreira / Governo do Tocantins