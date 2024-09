Gurupi: Conselho Municipal de Esportes dá os primeiros passos para sua reativação com reuniões mensais

Por Redação

Nesta terça-feira, 3, de setembro, marcou-se o início de uma importante etapa para o esporte local em Gurupi com a primeira reunião destinada à reativação do Conselho Municipal de Esportes. O encontro, realizado no auditório da Secretaria da Educação (SEMEG), contou com a presença do Secretário de Juventude e Esportes, Iron Martins Lisboa Júnior, e representantes de diversas modalidades esportivas da cidade.

O principal objetivo da pauta foi regulamentar o conselho e definir suas futuras ações. Durante as discussões, os participantes abordaram a composição dos membros do conselho, a Lei específica que fundamenta sua criação e esclareceram questões sobre seu funcionamento. Um consenso foi alcançado para que as reuniões do Conselho ocorram sempre na primeira terça-feira de cada mês.

O Secretário de Juventude e Esportes, Iron Júnior, destacou a importância da iniciativa ao afirmar: “A reativação do conselho é mais um passo essencial para promover políticas públicas de esporte e lazer no município”.

A próxima reunião está programada para o dia 1º de outubro, quando será discutido e aprovado o novo regulamento do conselho, solidificando assim sua reativação e funcionamento contínuo.