Instituto Nação Rap e Sicredi: Uma parceria que transforma vidas

Por Redação

Na tarde desta segunda-feira, dia 12 de agosto, o projeto “Compartilhe Amor”, realizado pelo Instituto Nação Rap em parceria com a Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga, trouxe uma nova dose de esperança e motivação para os alunos de Jiu Jitsu. Através dessa iniciativa, os jovens atletas foram beneficiados com novos uniformes para treinamento, um símbolo de compromisso com o esporte e com o desenvolvimento pessoal.

O Instituto Nação Rap, conhecido por seu papel transformador na comunidade, atua em diversas frentes para promover a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e jovens. Além do Jiu Jitsu, a instituição oferece projetos de futebol, atividades culturais, e eventos comunitários, como o Dia das Crianças e a Copa Instituto Nação Rap de Jiu-Jitsu. A missão do Instituto vai além do esporte: é sobre criar oportunidades, fomentar a cidadania e fortalecer o tecido social da comunidade.

A parceria com o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que compartilha dos mesmos valores de inclusão e desenvolvimento, tem sido essencial para o sucesso dessas iniciativas. O apoio do Sicredi, especialmente por meio do Fundo Social, não apenas viabiliza projetos como o “Compartilhe Amor”, mas também proporciona os recursos necessários para que o Instituto continue expandindo seu alcance e impacto. Esse fundo tem sido fundamental para apoiar causas sociais que promovem a educação, a cultura, o esporte e o bem-estar da comunidade.

Michele Moraes, diretora da Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga, destacou a importância dessa união: “A parceria entre o Instituto Nação Rap e o Sicredi é um exemplo de como a colaboração entre instituições pode gerar resultados incríveis para a nossa comunidade. Ver nossos alunos recebendo esses uniformes, motivados e engajados no esporte, é uma vitória para todos nós.”

O professor de Jiu Jitsu Heli Junior, que acompanha de perto a evolução dos alunos, também enfatizou o impacto positivo da iniciativa: “Esses uniformes representam muito mais do que apenas uma vestimenta. Eles trazem um senso de pertencimento, disciplina e autoestima para nossos alunos. É gratificante ver como o esporte pode transformar vidas, e essa parceria só fortalece nosso trabalho.”

Com o apoio do Sicredi e a dedicação do Instituto Nação Rap, o futuro das crianças e jovens envolvidos nesses projetos promete ser brilhante. Juntos, eles estão construindo uma comunidade mais forte, onde cada criança tem a chance de crescer, aprender e se tornar um cidadão consciente e ativo.