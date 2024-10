JEBs 2024: Basquete feminino do Tocantins chega às semifinais da Série Ouro dos JEBs 2024

Equipe masculina de basquete irá disputar a final da Série Cobre

Lukas Franco/Governo do Tocantins

Mais um resultado inédito para o Tocantins nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2024, que ocorrem em Recife, Pernambuco. Na segunda-feira, 30 de setembro, a equipe feminina de basquete, da Escola Municipal Anne Frank, de Palmas, avançou para as semifinais da Série Ouro, após vitória contra o Rio Grande do Norte, de 19 a 16. A delegação tocantinense conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação.

A capitã do time, a estudante-atleta Mariana Marins está orgulhosa da equipe. “Por trás dessas vitórias tem muito suor, dedicação e tempo. A gente está aqui para cada dia fazer o nosso melhor e estamos muito felizes e contentes de estarmos entre as quatro melhores do Brasil”, destaca a jovem.

A equipe masculina de basquete, após vitória contra o Acre, de 53 pontos a 08, segue para disputar a final da Série Cobre.

Outras modalidades

No badminton, as duplas mistas avançaram para a semifinal. Paulo Renato Guimarães e Jhenyffer Gabrielle Araújo competem na Série Prata e Antônio Tiago dos Santos e Helena Xavier vão disputar pela Série Bronze. O estudante-atleta Paulo Renato também compete na semifinal individual e na dupla masculina, junto com Antônio Tiago, ambas as partidas pela Série Bronze.

No vôlei de praia, a equipe feminina, formada por Eduarda Bispo e Maijeweru Nowebia, da Escola Municipal Hermínio Azevedo Soares, venceu a dupla da Bahia, por 2 sets a 0, e continua na disputa pela medalha de ouro da Série Bronze. Já a dupla masculina, Italo Ricardo Neres e Walter Halley Marques, que disputava as oitavas de final da Série Ouro, perdeu para o Rio Grande do Norte. Eles seguem na competição pela definição das posições de 5° a 8° lugar.

A equipe de futsal feminino também vai participar das partidas pela definição das posições de 5° a 8° lugar.