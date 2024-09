JEBs 2024: Equipe feminina do wrestling do Tocantins conquista troféu de 3ª melhor da modalidade

Delegação tocantinense conquistou 4 medalhas nas disputas femininas e outras 2 nas masculinas

Lukas Franco/Governo do Tocantins

O segundo dia de competição nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Recife, Pernambuco, foi marcado pelo destaque da equipe feminina do wrestling, que ficou em 3º lugar na disputa, atrás do Amapá (1º) e Rio Grande do Norte (2º). Ao todo, no final do domingo, 22, a delegação tocantinense, que conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, garantiu 6 medalhas, sendo 4 nas lutas femininas e 2 nas masculinas.

O estudante-atleta Antônio Guilherme da Silva Teixeira, do Colégio Estadual Padre Gama, de Monte do Carmo, conquistou medalha de bronze na categoria 75 kg, na Série Prata. O jovem, que participa pela primeira vez de uma competição esportiva, diz que a experiência foi positiva e quer se preparar ainda mais para o próximo ano.

“Estou muito orgulhoso do trabalho que meu sensei fez comigo e do que eu fiz. Mereci muito, estou feliz demais e pretendo voltar outros anos, com certeza”.

As demais medalhas no segundo dia foram conquistadas por Gustavo Brito de Oliveira (prata, na categoria 75 kg – Série Bronze), Maria Clara de Oliveira Caldas (prata, na categoria 46 kg – Série Bronze) e Danyella Vitória Adorno Mourão (bronze, na categoria 58 kg – Série Bronze). Além dessas, o Tocantins levou duas medalhas inéditas de prata, na Série Ouro, no primeiro dia de competição, com as estudantes-atletas Lara Emanuelly Vasconcelos e Maria Vitória Alves. (Confira aqui)

O técnico da equipe, professor Dyogo Teles, aponta que as vitórias alcançadas são importantes para o fortalecimento dessa modalidade no Tocantins, tendo em vista que o esporte ainda está nos seus passos iniciais no estado. “Esse resultado é fruto do trabalho que a gente vem fazendo em conjunto com os professores, com cursos de capacitação, e o apoio que a Seduc dá para essas formações. Isso vem fomentando ainda mais o esporte no estado”.

Tocantins nas finais do atletismo

A equipe tocantinense também marcou presença em diversas finais de provas do atletismo. O estudante-atleta Estevão Portilho Vieira, da Escola Estadual Ana Amorim, de Pedro Afonso, conquistou o bronze (Série Prata) nos 100 m com barreiras. Ana Vitória Neres de Sousa alcançou o 7º lugar no lançamento de disco (Série Ouro) e Karl Marx Alves dos Santos disputou no salto em distância (Série Ouro), ficando com a 8ª colocação.

Isabella Lorraine Silva de Lima participou da final da Série Bronze do arremesso de peso (Série Bronze) e Gabriel Bandeira Bezerra Leite correu na prova de 80 m (Série Bronze).

Vitórias no handebol

A equipe masculina do handebol obteve a segunda vitória consecutiva, dessa vez contra a equipe do Acre, com placar de 24 a 12. Com o resultado, o time avançou para as oitavas de final da Série Ouro.

Confira as tabelas com resultados aqui.