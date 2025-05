Jets 2025: Aproximadamente 800 alunos-atletas participarão da fase municipal em Gurupi

Por Redação

Na noite desta segunda-feira, 05, Gurupi realizou a abertura oficial da fase municipal da 33ª edição dos Jogos Estudantis do Estado do Tocantins (Jets). O evento aconteceu no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula e reuniu alunos, professores, autoridades e comunidade escolar.

Participam desta etapa 25 escolas, com cerca de 780 alunos-atletas, nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Os vencedores irão representar Gurupi na fase regional dos jogos.

A cerimônia teve apresentações culturais, execução do Hino Nacional e o acendimento da pira olímpica, que foi feito pelo aluno Marcos Pimentel Cardeal, do 9º ano da Escola Rural de Tempo Integral Benevenuto Alves Moreira.

O secretário municipal de Educação, Samuel Rodrigues, destacou que o objetivo do evento é promover a participação dos alunos e a integração entre as escolas. “Os Jets são uma oportunidade para os estudantes conviverem, se superarem e representarem suas escolas com dedicação”, afirmou.

A prefeita Josi Nunes falou sobre a importância do esporte para o desenvolvimento dos jovens. “O esporte contribui para a disciplina, o bem-estar e a integração entre os estudantes das redes municipal, estadual e particular”, disse.

O superintendente regional de Ensino, Antônio Carlos Pakalolo, reforçou a parceria entre os governos municipal e estadual para a realização do evento. “Essa etapa define os representantes de Gurupi nas próximas fases e é fundamental para incentivar o esporte nas escolas”, comentou.

O aluno Enzo Fabiano Noleto da Silva, do Colégio da Polícia Militar do Tocantins Presidente Costa e Silva, participa na modalidade futsal e comentou sobre a expectativa da competição. “Nos preparamos bastante e vamos dar o melhor em quadra para representar bem a nossa escola”, afirmou.

As competições seguem até o fim da semana nas modalidades de Futsal, Handebol, Basquetebol, Tênis de Mesa, Xadrez, Vôlei de Praia e Voleibol. Os jogos acontecem no Ginásio Idanizete de Paula, na AGAB, na Quadra de Areia do CEM Ary Ribeiro Valadão Filho e no Colégio Genius COC.

A fase municipal dos Jets é organizada pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semeg), em parceria com a Superintendência Regional de Ensino, e apoio da Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras instituições.

Presenças

Participaram da cerimônia: o representante do presidente da Fundação UnirG, Oximano Jorge; o secretário municipal da Juventude e Esportes, Iron Júnior; o secretário municipal da Educação, Samuel Rodrigues; o superintendente regional de Ensino, Antônio Carlos Barbazia Pakalolo; o vereador Ivanilson Marinho; o vice-prefeito, Adailton Fonseca; e a prefeita, Josi Nunes.