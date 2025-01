João Carlos Cavalo é confirmado como técnico do Gurupi Esporte Clube para 2025

O Gurupi Esporte Clube anunciou João Carlos Cavalo como o novo treinador da equipe para a temporada de 2025. Aos 57 anos, Cavalo traz uma vasta experiência no futebol nacional e internacional.

Por Redação

João Carlos Cavalo chega ao Gurupi após uma passagem recente pelo Fast Clube, em Manaus. Como treinador, o profissional acumula conquistas significativas, incluindo os títulos do Campeonato Acreano,Amazonense, Candango e Rondoniense.

Sua carreira é marcada por sua experiência tanto no Brasil quanto fora do país. João Carlos Cavalo já trabalhou em clubes de diferentes estados, como o Brasiliense-DF e o Uberlândia-MG, além de ter uma passagem internacional no Dubai Club, nos Emirados Árabes Unidos.

A apresentação da comissão técnica e do elenco, que estava marcada para esta quarta-feira, 15, foi adiada para quinta-feira, 16, em razão de alguns profissionais e jogadores da equipe só conseguir chegar à capital da amizade na quarta-feira, à noite. Conforme a Diretoria, para melhor logística ficou definida que a apresentação será na quinta-feira, 16, às 15 horas, no Estádio Resendão, em Gurupi.

O Campeonato Tocantinense 2025 terá início na primeira semana de fevereiro, e João Carlos Cavalo será o responsável por comandar a equipe em busca do título estadual e de boas campanhas na competição.

TÍTULOS:

Campeão da Taça Amazonas – 2003 – Rio Negro

Campeão acreano – 2004 – Rio Branco

Campeão amazonense – 2005 – Grêmio Coariense

Bicampeão acreano – 2005/2006 – Rio Branco

Campeão de Rondônia – 2008 – Ulbra

Campeão brasiliense da 2ª Divisão – 2013 – Bosque Formosa

Campeão acreano – 2014 – Rio Branco

Campeão amazonense – 2015 – Fast Club

Campeâo Amazonense da 2ª Divisão – 2022 – Rio Negro

PRINCIPAIS CLUBES:

FAST CLUBE

NACIONAL AM

RIO BRANCO AC

SÃO RAIMUNDO AM

GRÊMIO COARIENSE AM

ULBRA RO

HOLANDA AM

PRINCESA DO SOLIMÓES AM

CEILANDENSE DF

DUBAI CULTURAL S. C. (EMIRADOS ÁRABES)

LUZIÂNIA DF

UBERLÂNDIA MG

SOBRADINHO DF

BRASILIENSE DF

RIO NEGRO AM