Jogo de ida do Grupo G na fase Regional Sul do Copão Tocantins de Futebol Amador 2025 é realizado em Cariri do Tocantins

Na tarde do último Domingo, 13/04, o município de Cariri do Tocantins sediou no Estádio Municipal Gilvan Bento de Carvalho, o jogo de ida do Grupo G, pela fase Regional Sul do Copão Tocantins de Futebol Amador 2025, disputado entre as equipes: Cariri Futebol Clube e Crixás Futebol Clube.

O Copão Tocantins de Futebol Amador é uma realização do Governo Estadual, organizado pela Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju – TO), que ao longo dos próximos meses realizará mais de 300 partidas sediadas em diversas localidades, com participação de atletas de todo o estado do Tocantins e com premiação de 200 mil reais divididos entre as equipes finalistas.

Prestigiaram a realização do jogo, o prefeito Elton Moreira; a primeira-dama Ana Paula Carvalho; o secretário municipal de cultura, esporte e juventude, Bismarque Pereira, entre outros secretários públicos municipais, além da presença da prefeita de Crixás do Tocantins, Flávia do Leitoa, que também assistiu ao jogo acompanhada pela torcida da equipe Crixás Futebol Clube.

Com um placar final de 1 x 0, a equipe Cariri Futebol Clube conquistou a vitória no jogo da primeira rodada do Grupo G, garantindo vantagem na pontuação geral para mais uma disputa esportiva contra a mesma equipe oponente a ser realizada no jogo de volta, previsto para acontecer nas próximas semanas, conforme data oficial a ser divulgada pela Seju – TO.