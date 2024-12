Jornalista Thiago Senna assume divulgação da 38ª Copa do Craque que começa no próximo sábado

Neste sábado, dia 7, Gurupi receberá o início de mais uma edição da Copa do Craque na Arena Nova Fronteira, espaço gentilmente cedido pelo grupo Êxito Imóveis. Este evento transcende o esporte, unindo comunidades de várias cidades do sul do Tocantins, em uma celebração realizada pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), Bloco Os Enforcados, e Federação Tocantinense de Futebol, contando com o apoio da Prefeitura de Gurupi através da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, do Grupo Êxito e da Cooperfrigu.

Por Wesley Silas

O futebol amador tem um papel importante no desenvolvimento social e cultural das comunidades, particularmente em locais como Gurupi, onde ocorre o maior torneio de futebol amador em campo de chão batido do Norte do Brasil. Neste ano, o evento conta com um reforço significativo fora das quatro linhas: a presença do jornalista e publicitário Thiago Senna, responsável pela divulgação do campeonato e pela gestão comercial das empresas participantes.

“A convite de Zequinha e Doar Enoque, aceitei com alegria a oportunidade de contribuir com um evento esportivo que é parte de Gurupi e do Tocantins”, declara Senna.

A Copa do Craque exemplifica como o futebol amador pode influenciar positivamente a vida dos jovens e da comunidade, oferecendo oportunidades de visibilidade para jogadores, empresas e de promover a interação entre o público com seus representantes políticos.