Jovens do Esporte Clube Castelo fazem bonito no Interior de São Paulo

Por Redação

A delegação Sub-14 e Sub-16 do Castelo disputou a 25° Taça São João de Futebol do Interior Paulista realizada na Cidade de São João da Boa Vista/SP entre os dias 12 a 18 de janeiro.

A competição contou com mais de 80 equipes divididas nas categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. A Categoria Sub-14 contou com 32 equipes e o Sub-16 teve 36 equipes inscritas no certame.

Os garotos do Sub-14 do Esporte Clube Castelo ficaram com o 4° Lugar na Classificação Geral, terminando a competição invicta. Enquanto o Sub-16 ficou com o vice-campeonato perdendo na final para equipe do Grêmio Mauaense da cidade de Mauá/SP.

Talentos Individuais

Ao todo o Castelo teve 6 atletas selecionados para avaliações em equipes paulistas, paranaenses e candangas. Os atletas estarão se apresentando no início de fevereiro para os trabalhos nas suas determinadas equipes.