Projeto Compartilhe Amor retornará para suas atividades no dia 5 de agosto na Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga

por Redação

O Projeto Compartilhe Amor, realizado pelo Instituto Nação Rap em parceria com a Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga, retomará suas atividades na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto. As atividades incluem basquete, jiu-jitsu, karatê, futsal e aulas de violão, proporcionando uma ampla gama de opções para os alunos se desenvolverem tanto física quanto culturalmente.

A diretora da Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga, Michele Moraes, destaca a relevância do projeto para a comunidade escolar: “O Projeto Compartilhe Amor tem um impacto significativo em nossos alunos, promovendo não apenas a prática esportiva e cultural, mas também valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Estamos muito felizes com o retorno das atividades e ansiosos para ver o crescimento contínuo dos nossos estudantes.”

Bruno Mendes, presidente do Instituto Nação Rap, reforça a importância do projeto tanto para a escola quanto para a comunidade: “O Projeto Compartilhe Amor é uma iniciativa que visa transformar vidas. Através das atividades oferecidas, buscamos proporcionar um ambiente saudável e inclusivo para os jovens, incentivando o desenvolvimento pessoal e social. A parceria com a Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga é fundamental para o sucesso do projeto, e estamos comprometidos em continuar essa jornada de crescimento e aprendizado com todos os envolvidos.”

O retorno do Projeto Compartilhe Amor é aguardado com entusiasmo por todos os participantes, prometendo um semestre repleto de atividades enriquecedoras e momentos de aprendizado e diversão.