Raízes do futebol de Campo em Gurupi

Por Wesley Silas

A fotografia capturada em 1976 no campo conhecido como “Atleticosinho Campo do 180”, localizado entre a Rua 02 e as Avenidas Amapá e Rio Branco (Centro de Gurupi), oferece um vislumbre significativo sobre as origens do futebol em Gurupi. Esta imagem histórica destaca a importância do esporte para a comunidade local, refletindo como o futebol de campo se consolidou como uma paixão coletiva, resultando Gurupi como referência regional com a Copa do Craque que acontece mais uma fase neste final de semana.

O elenco retratado é composto pelos seguintes jogadores:

Em pé: Cassiano, Silvério, Henrique, Anderson, Prado, Walterlins, Dueresinho e Ondino.

Agachados: Osmarsinho, Edilberto, Lindomar, Leca, Diné e Iury.

Esses jogadores contribuíram para a construção da tradição futebolística na região, formando a base para o crescimento e a popularização do esporte em Gurupi.