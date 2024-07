Reunindo mais de 350 pessoas, a 5ª Edição do Café com Corredores foi um sucesso

Por Redação

Na madrugada deste sábado, dia 6/7, aconteceu o 5° Café com Corredores realizado pelo grupo de corrida Resenha Runners, neste mês em parceria com o Sicredi – agência da Avenida S-15, tendo o apoio dos grupos de corrida de Gurupi. O evento reuniu mais uma vez quantidade expressiva de pessoas buscando a melhoria de vida através da corrida/caminhada.

Esta é a quinta edição. O evento acontece mensalmente e é um momento especial de interação e saudável socialização entre os atletas e a comunidade em geral.

Ao final do treino, o gerente da nova agência, Charles Cavalheiro, convidou a todos para a inauguração no dia 10/7 19h, foi servido um delicioso café da manhã, comemorados os aniversários do mês e realizado sorteio de brindes.

“Já participei de algumas edições do Café com Corredores desde que entrei para o Resenha Runners e percebo como esses momentos são importantes para o fortalecimento do esporte e das equipes de corrida, além de estimular até mesmo quem nunca praticou a corrida”, comentou o atleta Rafael Alves.

O Café com Corredores pretende continuar oferecendo eventos educativos e inspiradores como este no futuro, para seguir apoiando a comunidade de corredores em sua jornada de saúde e fitness, a próxima edição ocorrerá em agosto.

Crédito da foto: @diogo_araujo__