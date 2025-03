Tapetão: Gurupi pode reclassificar e avançar na competição devido a irregularidade do União Araguainense

Por Wesley Silas

O União de Araguaína enfrenta a possibilidade de perder três pontos devido à escalação irregular de um jogador, o que faria sua pontuação cair de 10 para 7. Com isso, se a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) agir rapidamente na análise do caso, o Gurupi Esporte Clube pode ser beneficiado com a última vaga.

O advogado do Gurupi Esporte Clube apresentou uma ação para que a FTF aplique o Artigo 214, que prevê punição para times que escalam jogadores em condição irregular. O caso envolve o atleta Galykson Eduardo Lopes, que recebeu cartões amarelos em três jogos consecutivos: em Palmas no dia 23 de fevereiro de 2025, em Araguaína contra o Araguaína Futebol Regatas no dia 1 de março, e novamente em Araguaína contra o Tocantins FC no dia 9 de março.

“Assim, o referido atleta deveria ter cumprido suspensão automática na partida seguinte, que foi entre Tocantinópolis e União, realizada em 12/03/2025. No entanto, o jogador foi incluído na súmula e participou ativamente da partida, o que configura a infração ao Artigo 214 do CBJD”, explicou o advogado Ezemi Nunes.

Ele destacou ainda que a infração ao Artigo 214 resulta na “perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória, conforme o regulamento da competição, além de multa que pode variar de R$ 100,00 a R$ 100.000,00”.