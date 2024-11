Vila Nova é Campeão Municipal de Gurupi 2024

Por Redação

Após empatar em 1×1 no Tempo Regulamentar o Vila Nova venceu nós pênaltis por 6×5 a equipe do Maxzen e conquistou o Título Municipal pela 4° vez.

Na tarde desta quinta-feira (14/11) aconteceu no Centro Olímpico Edilberto Moreira Aguiar “Moreirão” a final do tradicional Campeonato Municipal de Futebol Amador ‘Taça 14 de Novembro” realizada pela LETA – Liga Esportiva Tocantins Araguaia em parceira com a Prefeitura Municipal de Gurupi. A decisão foi disputada pelas equipes da Maxzen e Vila Nova, ambas equipes vieram de boas campanhas.

O primeiro tempo foi muito disputado, porém sem grandes oportunidades de gols, terminando assim 0 a 0 a primeira etapa da final. Na segunda etapa o jogo ficou mais aberto, porém logo no início uma forte chuva caiu deixando o jogo mais pegado e mais faltoso. Aos 35 minutos Freitas sai cara a cara com o goleiro Fabio e abre o placar para a Maxzen. A resposta Vila Novense veio rápida, quando aos 38 minutos, mão dentro da área da Maxzen, pênalti marcado pelo arbítro João Sales. Geó que tinha acabado de entrar converte a cobrança deixando a decisão tudo igual. Fim de Jogo um gol pra cada lado, o campeão seria conhecido nas penalidades máximas.

Na disputa de pênaltis muito equilíbrio e competência, pois os 10 primeiros pênaltis foram todos convertidos (5 Maxzen e 5 Vila Nova), até que na primeira cobrança da fase alternada Biro Biro da Maxzen parou no goleiro Fabio Igor. A cobrança do título ficou com o experiente zagueiro Dentinho que não desperdiçou colocando ponto final no Campeonato Municipal de Futebol Amador de Gurupi Edição 2024 com o título ficando para a equipe do Vila Nova.

Nas premiações individuais o Vila Nova foi quem levou todas, sendo Fabio Igor melhor goleiro da competição, Nilson Sena maior artilheiro do certame e Dyonnatta sendo o melhor treinador.

O elenco campeão contou com os seguintes atletas:

Goleiros: Fábio e Rafael; Laterais: Caio, Luan, Marcos Elias (Zulu) e Vando; Zagueiros: Sávio Matheus (Manim), Caue, Elton Jean e Edevaldo (Dentinho); Volantes: Mateus Lira, Deybson (Turbininha), Kenedy

Marco Antônio (Tchê tchê) e Bruno Cezar; Meio Campo: Raul, Alexandre, Karito, Paulinho, Paulo e Diego; Atacantes: Nilson Sena, Geo, Marcos Vinicius e Vitor Marra. A Comissão Técnica é composta pelos seguintes membros: Treinador: Dyonathan; Fisioterapeuta: Torquato; Roupeiro: Felipe e Massagista: Carlos Eduardo. Diretores: Lucas Araújo, Maranhense, Torquato Noleto, Romário e José Baixinho.

*Preliminares*

Ao contrário do que vinha sendo realizado em anos anteriores quando as peliminares eram disputadas pela categoria Master, neste ano a LETA (Liga Esportiva Tocantins Araguaia) através do seu presidente Wilson Castilho, inovou e realizou na preliminar da grande final duas partidas envolvendo equipes gurupienses de categorias de base. A primeira partida foi da categoria sub-17 envolvendo as equipes do Castelo e Juventus, aonde o Castelo saiu vencedor por 1×0. No segundo jogo preliminar disputaram as equipes do Atlético Gurupi e Castelo pela categoria sub-11 com o resultado final 0x0.