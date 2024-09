Bailarina do Balé Popular do Tocantins avança para a segunda fase de seleção do Balé Bolshoi

Com sede na Rússia, Balé Bolshoi é reconhecido mundialmente por formar bailarinos de elite

Por Anne Deise Lopes/Governo do Tocantins

Os projetos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) têm proporcionado inúmeras oportunidades nas mais diversas áreas de formação. Um exemplo é a estudante Júlia Mendonça, integrante do Balé Popular do Tocantins, que acaba de ser selecionada para a segunda fase de audições do Balé Bolshoi.

A bailarina, que participa há três anos do Balé Popular do Tocantins, programa desenvolvido pela gestão estadual, agora se prepara para disputar uma vaga em uma das mais respeitadas escolas de balé do mundo. A etapa de audições acontecerá de 7 a 11 de outubro em Santa Catarina.

Um Sonho Concretizado

Júlia, que começou sua trajetória no balé ainda na infância, foi incentivada pelos pais a explorar a dança como forma de expressão artística. Anos depois, sob a orientação da professora Gabriela Bessa, ela desenvolveu habilidades técnicas e disciplina para competir em níveis nacionais e até internacionais. A aprovação para a escola Bolshoi consolida esse caminho de sucesso e abre novas portas para sua carreira no mundo da dança.

Para Júlia ser selecionada para esta etapa é a realização de um sonho. “Estou muito feliz com essa oportunidade, sei da dificuldade porque são avaliações difíceis, mas quero dar o meu melhor para representar o Tocantins. O Balé é uma arte para mim e sempre sonhei em fazer carreira profissional e entrar no Balé Bolshoi” revelou.

A seleção de Júlia enche de orgulho seus pais. A mãe, Luciana Mendonça, conta que é uma imensa alegria acompanhá-la nesta jornada.

“Desde pequena ela mostrou seu grande potencial na dança. Ela é muito dedicada e talentosa, e ao vê-la dar este passo tão importante na vida dela, percebo que toda dedicação tem valido a pena”, declarou.

Trajetória de perseverança

Aos 11 anos, Júlia Mendonça, estudante da Escola Municipal Monteiro Lobato, já acumula experiências em apresentações e competições importantes no estado e representando o Balé Popular do Tocantins. Segundo Gabriela Bessa, sua professora e coreógrafa, as aulas são com foco formativo.

“O Balé Popular, além de oferecer a oportunidade de trazer a dança para o nosso estado, também tem o intuito de formar grandes profissionais, seja como bailarinos ou também como professores de dança. E todas as nossas aulas são com esse foco formativo. Há uma preparação não só de flexibilidade, mas também trabalhamos o emocional das estudantes para que elas não vejam o balé apenas como hobby, como também uma futura profissão”, destacou.

Impacto no Tocantins e inspiração para futuros talentos

O gerente de Arte e Manifestações Culturais da Seduc, Josafá Miranda, comentou que a seleção de Júlia Mendonça para o Balé Bolshoi é um marco importante para o Balé Popular do Tocantins, que tem se destacado como uma referência na formação de jovens dançarinos.

“A Seduc, sob a liderança do Secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, e do Secretário Executivo, Edinho Fernandes, segue apoiando e criando projetos nas áreas da música, dança, teatro, literatura, entre outras, que abrem portas para jovens como Juliana. A educação que transforma faz a diferença na vida de milhares de estudantes, e somos parte dessas conquistas quando cumprimos nosso papel”, enfatizou.

Balé Popular do Tocantins

O Balé Popular do Tocantins é um programa desenvolvido pelo Governo do Tocantins, por meio da Seduc, que proporciona aulas gratuitas nas modalidades de balé clássico, jazz, dança contemporânea e danças urbanas.

Balé Bolshoi

O Balé Bolshoi, com sede na Rússia, é reconhecido mundialmente por formar bailarinos de elite, sendo um dos palcos mais disputados por dançarinos que desejam se destacar no balé clássico. Para serem admitidos, os candidatos precisam passar por um rigoroso processo seletivo, que envolve avaliações técnicas, físicas e artísticas de altíssimo nível.