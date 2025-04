Beleza em ascensão: Tocantins acompanha tendências inovadoras e impulsiona crescimento de quase 80% no setor

Procura por protocolos inovadores que combinam autocuidado físico e mental tem ajudado a alavancar o segmento

Por Redação

O mercado da beleza no Tocantins vive um período de notável expansão, impulsionado por uma crescente busca por bem-estar que transcende a estética tradicional. Nos últimos cinco anos, o setor registrou um salto de 76,75%, com o número de empresas ativas saltando de pouco mais de 5 mil em 2020 para quase 9 mil em 2024, conforme apontam dados recentes do Sebrae Tocantins. Esse aumento expressivo não apenas reflete a crescente demanda por cuidados pessoais na região, mas também um mercado ávido por tratamentos modernos que integram ciência e inovação.

“Nos últimos anos, o mercado de beleza e estética no Tocantins tem apresentado um crescimento expressivo. Essa evidência a gente pode ver pela ampliação de número de clínicas e profissionais que estão atuantes, quanto também pelo aumento da demanda por procedimentos estéticos, terapêuticos”, analisa Myrlla Parente, analista do Sebrae. “Esse avanço está fortemente associado a esse movimento que a população vem em busca da valorização do bem-estar, da autoestima, que tem se refletido também nos hábitos de consumo dos Tocantins.”

Neurociência a serviço da beleza

Nesse cenário de busca por abordagens inovadoras, o Neuro Glow emerge como uma técnica promissora, integrando a ciência do sistema nervoso aos cuidados com a pele. “O Neuro Glow é um protocolo terapêutico que combina técnicas de estímulo sensorial, massoterapia e ativos tópicos com foco na profunda conexão entre o sistema nervoso e a saúde da pele”, explica a empreendedora Jordânia Falcão, do Elo Head Spa em Palmas (TO), um espaço especializado em cuidados capilares e estética que incorpora essa abordagem holística. “Nosso objetivo é equilibrar o sistema nervoso através de toques suaves e produtos específicos, revitalizando a pele de dentro para fora, conferindo mais vida, brilho e saúde. É um tratamento que transcende a estética, atuando no bem-estar emocional e promovendo uma verdadeira ‘luz interior’ que se reflete externamente.”

Neuro Glow

De acordo com Jordânia Falcão, a técnica se fundamenta em estudos que comprovam a influência do relaxamento e do equilíbrio emocional na saúde cutânea. O protocolo envolve um ritual sensorial completo, que inclui aromaterapia, respiração guiada, toques neurossensoriais e técnicas de relaxamento profundo. A aplicação de cosméticos com ativos que interagem com os receptores sensoriais da pele complementa o tratamento, assim como a massagem facial e craniana, muitas vezes realizada com instrumentos como spoon therapy, pedras frias ou rolos, que induzem à meditação e ao relaxamento.

“É importante ressaltar que o Neuro Glow não utiliza aparelhos elétricos ou estímulos invasivos. Nosso foco está na sutileza do toque terapêutico, nas diferentes temperaturas e texturas, e na ativação das vias sensoriais da pele”, enfatiza a especialista. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)