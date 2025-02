Casamento de casal tocantinense viraliza e é destaque em rede nacional em um dos melhores shows já realizados do cantor Wesley Safadão

No SBT, a festa contou com um acontecimento inusitado e engraçado, os humoristas Tirulipa e Fidelis levaram o sósia do cantor

Um casamento realizado na sede da Fazenda Monte Sião, no interior do Tocantins, foi destaque em rede nacional na noite deste sábado, 15, no programa “Circo do Tiru”, no SBT. A celebração matrimonial, que aconteceu em agosto de 2024, do casal de estudantes de medicina Abya e Renato, chamou a atenção pelo alto valor e as autoridades presentes como desembargadores, juízes, senadores, cantores, etc.

No SBT, a festa contou com um acontecimento inusitado e engraçado, os humoristas Tirulipa e Fidelis Falante levaram o sósia do cantor Wesley Safadão em uma tentativa de tentar enganar a plateia, após a descoberta do falso cantor pelo apresentador David Brasil que estava presente no evento, o verdadeiro Wesley Safadão subiu no palco e embalou sucessos marcantes de sua carreira, marcando a noite como um de seus melhores shows já realizados. Além de Wesley, Edson e Hudson também animaram a noite.

Ao ver a reportagem em rede nacional, a noiva Abya Guimarães se emocionou e se divertiu com os momentos em destaque no SBT. “O meu sentimento é só gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de viver tudo o que vivi. Meu casamento sempre foi algo que sonhei e hoje é uma realidade. Todas às vezes que relembro aquele dia, eu me emociono de muita felicidade e gratidão ao meu Deus por me permitir viver tudo aquilo”, emocionada, pontuou.