CMEC/ACIG lança projeto “Lenços de Amor” durante abertura da Agro 360

Durante a abertura da Agro 360, um gesto de solidariedade marcou a cerimônia de forma especial. O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Gurupi (CMEC Gurupi)/ACIG, em parceria com a Agro 360 e a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gurupi, lançou o projeto “Lenços de Amor” — uma iniciativa social que une empatia, empreendedorismo e transformação.

Por Redação

Com a missão de oferecer conforto, acolhimento e autoestima a mulheres em tratamento contra o câncer, o CMEC entregou 40 lenços personalizados à presidência da Liga Feminina, destinados às pacientes assistidas. À partir dessa iniciativa do CMEC, autoridades do estado se prontificaram a fomentar a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gurupi, através de emendas parlamentares, valores que servirão para a execução de outras ações sociais.

A ação contou com o apoio de 10 empresas madrinhas, que abraçaram a causa e tornaram possível a realização do projeto. Estância Rafaela, Hellen Cristina Peres Advocacia, Grupo Terra Boa, Grupo Santa Rosa, Laborsan Agro, Grupo Jaime Câmara Gurupi, Farmácia Artesanal, Oiti Hotel, Agro 360 e Frutos de Goiás Gurupi somaram forças ao CMEC para fortalecer essa rede de cuidado, promovendo um impacto positivo direto na vida de dezenas de mulheres da comunidade.

Um detalhe especial dá ainda mais significado à iniciativa, os lenços entregues trazem a estampa exclusiva “Mariposas”, criada pela empresa parceira Mel Lenços, especializada em peças autorais. A arte simboliza a metamorfose da borboleta, em um paralelo com a jornada de cada mulher em tratamento oncológico — um processo profundo de transformação física e emocional. Assim como a borboleta emerge mais forte após a metamorfose, essas mulheres mostram sua força e resiliência diante das adversidades.