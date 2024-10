Com apoio do Governo do Tocantins, ações em alusão ao Outubro Rosa alcançam 300 atendimentos e mais de 230 exames ofertados a mulheres privadas de liberdade e servidoras em todas as Unidades Penais Femininas

Ações contaram com palestras sobre o câncer de mama e do colo do útero, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, exames preventivos, além de ultrassonografia de abdomem e de mama com apoio de secretarias municipais de saúde

Por Márcia Rosa/Governo do Tocantins

A manhã da última quinta-feira, 24, foi marcada por grandes momentos. O dia começou com um super café da manhã para as 27 mulheres privadas de liberdade da Unidade Penal Feminina (UPF), de Talismã, enquanto se preparavam para receber as ações de saúde em alusão ao Outubro Rosa.

O momento marcou o encerramento das ações de prevenção e de conscientização ao câncer de mama e do colo do útero voltado às mulheres do Sistema Penal tocantinense, promovidas pela Superintendência de Administração do Sistema Penitenciário e Prisional, por meio da articulação da Gerência de Assistência Educacional e Saúde ao Preso e Egresso, com apoio das secretarias municipais de saúde.

A ação em alusão ao Outubro Rosa já ocorreu nas Unidades Penais Femininas (UPFs) de Palmas, Miranorte e de Ananás, atendendo a todas as mulheres privadas de liberdade destas unidades penais, que contabilizam quase 300 atendimentos e mais de 200 exames realizados, entre ultrassonografias de abdômem e de mama, exames preventivos, testes rápidos e palestras informativas sobre prevenção e cuidados voltados à saúde da mulher.

Unidade Penal Feminina de Talismã

Em Talismã, as custodiadas receberam atendimentos, informações, palestras sobre o câncer de mama e do colo do útero, puderam realizar exames preventivos e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, receberam mimos, além da assistência religiosa com louvores que emocionaram as custodiadas que se entregaram ao momento.

A gerente, Sandra Veloso, faz um balanço do Outubro Rosa este ano nas unidades penais. “Nossa ação foi um sucesso! Percorremos as quatro Unidades Penais Femininas e realizamos mais de 40 exames de ultrassonografia, mais de 100 testes rápidos de IST´s para mulheres privadas de liberdade e servidoras, além de 90 exames preventivos. Para além das assistências à saúde, também promovemos assistência religiosa e material, levamos informações sobre prevenção ao câncer de mama e ao colo do útero”, relatou.

Já a chefe da Unidade, Domingas Xavier, enfatizou que os exames ofertados são de suma importância para prevenção à saúde da mulher e ocorrem mensalmente graças ao apoio da Secretaria Municipal de Saúde. “Temos mulheres aqui que há algum tempo não se submeteram a exames e por meio dessas ações realizadas descobriram doenças, por isso é de muita relevância a troca de informações para conscientizar essas privadas de liberdade sobre a prevenção”, destacou.

Outubro Rosa

Somente nesta ação, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou uma equipe com 9 profissionais entre enfermeiras e agentes de saúde para atender as custodiadas e realizar 25 exames preventivos e 27 testes rápidos.

A enfermeira e coordenadora da Atenção Básica e Vigilância em Saúde do município, Leidiane Santiago, ressaltou que “é uma ação contínua para abordar todas as mulheres, sensibilizá-las ao cuidado, ao autocuidado, à realização de exames psicopatológicos e sobre a importância do ato, sobretudo do autoexame da mama”.

(Edição: Tainara Saraiva/Governo do Tocantins)