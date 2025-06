Donas da Terra: Imersão inédita em Gurupi fortalece liderança feminina no agronegócio

Com o objetivo de impulsionar o protagonismo feminino no setor agropecuário, o projeto Donas da Terra, idealizado por Andrea Stival, realizou seu primeiro encontro em Gurupi (TO) nesta quinta-feira, 5, no Oiti Hotel. Lançado durante a Agrotins 2025, o evento busca transformar a visão das participantes sobre gestão rural, liderança e tomada de decisões estratégicas. Ana Cassia, pecuarista de Dueré, considerou a experiência extremamente positiva. “Achei muito importante porque já assisti a palestras cheias de termos técnicos que não entendi nada. Aqui, o conteúdo foi acessível, fácil de compreender, prende a atenção, realmente gostei. Foi muito prazeroso”, relatou.

Por Wesley Silas

O evento acontecerá também em Goiânia (GO) no dia 12 de junho e contará com uma programação de 10 módulos de aprendizado, nos quais produtoras rurais compartilham experiências, desafios e soluções enfrentados no dia a dia do campo. De acordo com Andrea Stival, idealizadora do projeto, a imersão tem sido enriquecedora para todas as participantes. “É uma oportunidade única de troca de conhecimentos reais, que proporciona segurança e autonomia às mulheres que atuam no agro”, afirma.

Ela explica ainda que o propósito do Donas da Terra é fortalecer as mulheres que já vivem e participam do setor. “Nos reunimos frequentemente, seja por WhatsApp ou em congressos, para despertar o empreendedorismo feminino e ampliar o entendimento delas sobre o que movimenta suas vidas financeiras e seu patrimônio. Além disso, incentivamos o protagonismo na sucessão familiar, promovendo esse despertar”, acrescenta.

Troca de experiências como diferencial

Um dos aspectos mais destacados do evento é a conexão entre as produtoras, que possibilita a inspiração por histórias de sucesso e a promoção de mudanças na gestão das fazendas. Para Patrícia Ivo, pecuarista e proprietária da Fazenda Água Limpa, em Sucupira (TO), essa imersão representa uma virada de chave. “A troca de experiências abre portas para soluções de problemas rotineiros nas fazendas. Cada relato compartilhado acrescenta valor à nossa tomada de decisão”, comenta.

Sob o tema “Sua Fazenda, Sua Empresa”, o encontro propõe uma jornada prática de aprendizado, com foco na aplicação de conceitos essenciais para aumentar a produtividade e administrar as propriedades de forma eficiente.

Por fim, a pecuarista Ana Cassia destacou a linguagem acessível do projeto. “O jeito que Andrea fala é o nosso do campo, que todo mundo entende. É por isso que achei tão importante. Já participei de palestras cheias de termos técnicos que não compreendi, mas aqui foi diferente. Foi fácil de assistir, entender, gostar e aprender. Foi muito prazeroso”, reforçou.

Empoderamento e liderança com clareza

O diferencial do Donas da Terra está na abordagem dos temas, criando um ambiente seguro para que as mulheres compartilhem suas experiências e desafios no campo. A questão que orienta a imersão sintetiza a essência do projeto:

“Se a vida te colocasse no comando da fazenda hoje… você estaria pronta?”

A proposta é que cada participante saia com uma nova visão de gestão, conhecimentos ampliados e ferramentas práticas, além de maior confiança para liderar com segurança e estratégia.

Inscrições abertas

Em Goiânia, o próximo evento ocorre no dia 12 de junho, e as inscrições já estão disponíveis. Interessadas podem garantir suas vagas pelo WhatsApp: 📲 (63) 99251-5257 ou pelo Instagram @andrea_stival.

Com uma abordagem inovadora, o Donas da Terra reforça a importância da presença feminina no agronegócio e estimula uma gestão rural mais eficiente e competitiva, construindo um futuro sólido para as mulheres do campo.