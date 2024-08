Em busca da coroa: com o título de Miss Tocantins Mundo, araguainense representará o estado em competição nacional

Jackelyne Emannuelle concorrerá pelo título de Miss Brasil no concurso realizado entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, na cidade de Machadinho, no Rio Grande do Sul

Jackelyne Emannuelle, de 21 anos, é moradora do Setor Raizal, em Araguaína, e foi coroada Miss Tocantins Mundo, em março deste ano. Com o título, ela representará o estado no concurso nacional Miss Brasil, que será realizado entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, na cidade de Machadinho, no Rio Grande do Sul.

“Está sendo uma jornada incrível desde que ganhei a etapa estadual do Miss. Estou recebendo um apoio fundamental do prefeito Wagner e dos comerciantes locais, que têm sido essenciais para que eu pudesse seguir na competição nacional. Eles estão acreditando no meu sonho e me ajudam a superar os desafios econômicos, cobrindo desde a inscrição até os custos com a viagem”, conta Jackelyne.

Do início ao título

A araguainense iniciou sua trajetória profissional como massoterapeuta, gerenciando seu próprio negócio, e sua carreira de modelo começou de maneira inesperada, durante sessões fotográficas nas quais ela posava para a divulgação de marcas em algumas lojas. Por mais que essa atividade não fosse sua principal fonte de renda, Jackelyne seguiu em frente, equilibrando a modelagem com seu trabalho como massagista.

Mesmo com os desafios sociais e econômicos enfrentados desde sua infância, o que distanciava Jackelyne desses eventos, a Miss nunca deixou de cultivar admiração pelos concursos de beleza.

“E neste ano resolvi mudar minha visão e comecei a participar de competições locais, o que resultou na coroa de Miss Tocantins Mundo. Esse título transformou minha vida e está me dando a oportunidade de representar a minha cidade e o meu estado em um concurso nacional”, diz a araguainense.

Rumo a mais um sonho

Jackelyne está a caminho da etapa nacional em Machadinho (RS) e enfatiza que está levando a força e a determinação de parceiros que apoiam seus projetos.

“Sem esse suporte, não seria possível representar nosso estado com tanto orgulho e levar nossas raízes e cultura para o Miss Brasil Mundo. Cada gesto de apoio foi fundamental e estou profundamente emocionada por poder contar com uma rede tão forte de pessoas que acreditam em mim e no meu potencial”, agradece Jackelyne.

