Empreendedoras do Tocantins já podem se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Com inscrições abertas até 15 de junho, premiação reconhece mulheres que transformam realidades por meio do empreendedorismo e valorizam a economia local

Por Redação

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 está com as inscrições abertas. As interessadas terão até o dia 15 de junho para inscreverem seus projetos, por meio do site https://sebrae.com.br/sites/ PortalSebrae/ empreendedorismofeminino/ premiomulherdenegocios . De acordo com o edital, podem participar empresárias com negócios formalizados até 1º de janeiro de 2025.

A premiação tem como objetivo valorizar e estimular o empreendedorismo feminino no Estado, reconhecer histórias de mulheres que, com garra e dedicação, impulsionam a economia do Tocantins por meio de seus negócios.

A disputa ocorre em três etapas: estadual, regional e nacional. Segundo o regulamento, podem se inscrever mulheres com mais de 18 anos que sejam proprietárias de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedoras Individuais (MEI) e produtoras rurais com inscrição estadual, número do Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF) ou DAP do Pronaf, além de mulheres que atuam na pesca e tenham registro no Ministério da Pesca.

Neste ano, as empreendedoras interessadas devem optar por apenas uma entre cinco categorias disponíveis no prêmio. São elas: Pequenos Negócios, voltada para microempresas e empresas de pequeno porte e produtora rural, destinada a mulheres que atuam no campo; Microempreendedora Individual, para quem possui um CNPJ como MEI; Ciência e Tecnologia, que reconhece negócios ligados à inovação e pesquisa e Negócios Internacionais, voltada a quem já atua ou pretende atuar no mercado externo.

Segundo Sirlene Martins, analista do Sebrae, serão selecionadas até 15 finalistas no Estado, três por categoria (1º, 2º e 3º lugar). Apenas as primeiras colocadas de cada categoria avançam para a fase regional. “No total, 135 mulheres serão selecionadas em todo o Brasil, com até cinco representantes por estado e no Distrito Federal. Esse número pode variar, dependendo da aderência das histórias aos critérios do regulamento”, frisa.

Ainda conforme a gestora, desde 2004 o prêmio homenageia mulheres que demonstram espírito inovador, visão de futuro e habilidades de gestão, e gera transformações sociais e econômicas em suas comunidades. “Ao destacar essas trajetórias, queremos também inspirar outras mulheres a acreditarem em seus sonhos e no seu potencial de liderança. Se você tem uma história empreendedora marcante, essa é a sua chance de brilhar. Inscreva-se e tenha seu trabalho reconhecido”, convida. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)