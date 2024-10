Primeira-dama Karynne Sotero realiza ação alusiva ao Outubro Rosa para cerca de 150 mulheres no Jardim Taquari

Ações no bairro da região sul de Palmas ocorrem até esta quarta-feira, 23, levando serviços e atendimento médico, além da prevenção do câncer de mama e do colo do útero

Por Guilherme Lima/Governo do Tocantins

A primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, abriu nesta segunda-feira, 21, a ação alusiva ao Outubro Rosa com mulheres da comunidade da Capadócia, no bairro Jardim Taquari, em Palmas. A iniciativa, que segue até esta quarta-feira, 23, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Extraordinária de Participações Sociais (Seps), em parceria com várias instituições, e reuniu cerca de 150 mulheres neste primeiro dia.

A frente da iniciativa, a primeira-dama Karynne Sotero agradeceu a presença de todas e ressaltou a importância de ações como essa para a conscientização e o cuidado da saúde feminina.

“Vamos cuidar das pessoas, essa é a missão do nosso governador Wanderlei Barbosa. Reforço com vocês, mulheres, vamos nos cuidar, a carreta está aqui à disposição e fico feliz em saber que vocês estão aqui para se cuidar”, destacou a primeira-dama.

A campanha Outubro Rosa tem como objetivo principal alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. No Tocantins, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, com 290 casos diagnosticados em 2023 e 69 novos casos até outubro de 2024, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO).

A presidente da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, Luzia América, enfatizou que a ação realizada é mais uma das várias iniciativas voltadas para beneficiar as mulheres em vulnerabilidade.

“A Liga acredita na promoção da saúde, prevenção e autocuidado. Reconhecemos o grande trabalho que a primeira-dama Karynne Sotero tem feito e a ação de hoje é mais uma das muitas que ela tem realizado”, pontuou.

A líder comunitária Lucidalva Rodrigues agradeceu a primeira-dama pela atenção com as mulheres da comunidade. “Temos uma imensa gratidão pela primeira-dama, me faltam palavras para descrever o quanto estamos agradecidas pelo carinho e atenção”, declarou.

Carreta do Amor

Na programação, foram oferecidos diversos serviços de saúde. Com a Carreta do Amor, do Hospital de Amor, foi possível oferecer triagens para exames de Papanicolau e mamografia. O veículo foi adaptado com espaços clínicos que permitem a realização de exames normalmente feitos em hospitais. No total, ele tem capacidade para realizar 120 exames por dia. A carreta estará disponível por três dias no Jardim Taquari.

Eliane Tranqueira, de 41 anos, descobriu um pequeno nódulo no seio esquerdo há três anos e aproveitou a ação para fazer um exame preventivo.

“Por meio da carreta, temos acesso a serviços importantes. Aqui, pude verificar o nódulo no seio e os médicos afirmaram que é benigno e não traz impactos negativos. Agora, é seguir o tratamento”, comentou a dona de casa, ao evidenciar a importância de realizar avaliações periódicas.

Houve, ainda, a distribuição de senhas para outros serviços gratuitos, como teste de glicemia, aferição de pressão e auriculoterapia. As participantes também puderam aproveitar um dia de beleza com corte de cabelo, hidratação e design de sobrancelhas.

Palestras temáticas

A programação também contou com palestras importantes para a saúde feminina, com temáticas de prevenção ao câncer, tal qual a importância do Outubro Rosa e sororidade. A coordenadora-geral do Hospital de Amor do Tocantins, Sandra Voltan, foi uma das palestrantes e abordou a importância do Outubro Rosa e o papel do Hospital de Amor na prevenção e tratamento do câncer.

“Nosso hospital é referência no estado. É preciso fazer o exame de monografia, pois quanto mais precoce for diagnosticado qualquer problema, mais rápido a doença pode ser tratada e combatida”, salientou a coordenadora-geral.

Ainda como parte da programação, houve apresentações musicais de Badinho Araújo e do Coral da Liga Feminina de Combate ao Câncer, criando um clima de alegria e união entre todas as participantes.

A ação teve a parceria do Hospital de Amor, da Energisa e da Liga Feminina de Combate ao Câncer, além da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e da Secretaria Executiva da Governadoria (Segov). Acompanharam a primeira-dama na agenda alusiva ao Outubro Rosa a secretária da Governadoria, Kátia Chaves; as deputadas estaduais Cláudia Lelis e Vanda Monteiro; representantes de associações e demais autoridades.

Tratamento do câncer no Tocantins

Atualmente, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital Geral de Palmas (HGP) acompanha 900 pacientes e conta com 30 leitos de quimioterapia, sendo 20 destinados a adultos e 10 a crianças. Inaugurada em 2023 pelo governador Wanderlei Barbosa, a unidade oferece atendimentos em diversas especialidades, incluindo Oncologia Clínica, Pediátrica, Onco-Hematologia, Cirúrgica, Ginecologia, Mastologia, Urologia, Dermatologia, Clínica da Dor e Cuidados Paliativos. Com 20 consultórios médicos especializados, a estrutura também possui uma brinquedoteca, laboratório, farmácia e sala de procedimentos, realizando cerca de mil atendimentos mensais, proporcionando um atendimento integral e humanizado aos pacientes.

Hospital de Amor de Palmas

Hospital de Amor de Palmas é uma filial do Hospital de Barretos, que oferece um atendimento completo que inclui prevenção, tratamento, reabilitação e pesquisa, reforçando sua importância diante da alta incidência de câncer de mama e do colo de útero entre as mulheres.

A unidade hospitalar oferece exames gratuitos de mamografia e Papanicolau ao longo de todo o ano. Em casos de alteração na mamografia, são realizados ultrassom de mama e biópsia, com acompanhamento de ginecologista e mastologista. Para alterações no colo do útero, o hospital realiza biópsias e cauterização de lesões iniciais, além de monitorar os casos por um período de seis meses. Os pacientes que necessitam de quimioterapia ou radioterapia são encaminhados ao HGP. Atualmente, o hospital já realiza quimioterapia para alguns casos específicos, com a expectativa de ampliação desse serviço no próximo ano. Além disso, duas carretas percorrem os municípios do estado, oferecendo exames preventivos e os resultados são enviados para a Secretaria de Saúde do município, que encaminha para as pacientes.

Liga Feminina

A Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer é uma organização dedicada a promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer e a oferecer apoio às mulheres afetadas pela doença. Por meio de campanhas educativas, palestras e eventos comunitários, a Liga busca informar a população sobre métodos de prevenção e os sinais de alerta, incentivando o autocuidado e exames regulares. Além disso, oferece suporte emocional e psicológico aos pacientes e suas famílias, contribuindo para uma rede de solidariedade e empoderamento.