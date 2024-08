Sebrae adere à campanha “Feminicídio Zero”

Empreendedorismo pode ser uma alternativa para interromper ciclos de violência, defende diretora do Sebrae. Mulheres são quase 34% do total de empreendedores no Brasil

Por Redação

O Sebrae iniciou, na segunda-feira (19), o seu apoio à campanha “Feminicídio Zero”, lançada pelo Ministério das Mulheres neste mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, o “Agosto Lilás”. A proposta do governo federal é articular e mobilizar diversos setores da sociedade brasileira em prol do direito das mulheres a uma vida livre de violência.

Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e da 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher retratam a gravidade da questão no país: a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio; 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica e, a cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual.

De acordo com o Sebrae, o público feminino responde por 33,9% do total de empreendedores no país e cerca de 30% da base de clientes atendidos pela instituição são mulheres.

“O empreendedorismo pode ser uma alternativa para interromper ciclos de violência doméstica, especialmente quando há dependência financeira.” – Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional

“Estamos empenhados em mostrar para essas empreendedoras e futuras empresárias que elas podem contar conosco e vislumbrar no empreendedorismo uma oportunidade de se tornarem as protagonistas de suas histórias.”

O programa Sebrae Delas promove soluções voltadas especialmente para as mulheres, que abrangem capacitação técnica e o fortalecimento de habilidades socioemocionais e comportamentais. Além disso, o Sebrae conta ainda com uma unidade dedicada ao empreendedorismo feminino, atuando também com questões complementares, como raça, etarismo e deficiência, que acentuam os desafios das mulheres. “Entendemos que a diversidade é um tema transversal e que precisa do nosso olhar para tornar o empreendedorismo cada dia mais inclusivo e democrático”, esclarece a diretora. promove soluções voltadas especialmente para as mulheres, que abrangem capacitação técnica e o fortalecimento de habilidades socioemocionais e comportamentais. Além disso, o Sebrae conta ainda com uma unidade dedicada ao empreendedorismo feminino, atuando também com questões complementares, como raça, etarismo e deficiência, que acentuam os desafios das mulheres. “Entendemos que a diversidade é um tema transversal e que precisa do nosso olhar para tornar o empreendedorismo cada dia mais inclusivo e democrático”, esclarece a diretora.

Brasil sem Misoginia

Em março deste ano, na presença de autoridades e lideranças femininas, o Sebrae assinou termo de compromisso em que formaliza sua adesão ao movimento “Brasil sem Misoginia”, iniciativa do Ministério das Mulheres. Nesse sentido, o Sebrae lançou o “Guia de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência”, que contém orientações para o atendimento na rede Sebrae em todo o país. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)