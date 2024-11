XP abre vagas em Palmas para interessados em iniciar carreira de assessor de investimentos

XP Future é direcionado para pessoas que buscam uma transição de carreira e oferece treinamento para formar novos profissionais; as inscrições estão abertas até 25 de novembro

Por Redação

A XP, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, anuncia a abertura de vagas em Palmas para o programa XP Future, que seleciona e capacita profissionais com habilidades comerciais para se tornarem assessores de investimentos. A iniciativa, que já formou e empregou mais de 700 novos assessores em todo o Brasil, será realizada em 30 cidades brasileiras. Os interessados precisam ter 18 anos ou mais e se candidatar pelo site até o dia 25 de novembro.

”Temos um esforço adicional para fazer o assessor chegar a todas as regiões do Brasil para democratizar o acesso à educação financeira. Essa iniciativa é uma grande aposta da XP para continuar impulsionando a indústria de assessoria de investimentos, além de trazermos e capacitarmos os melhores talentos do mercado para criar equipes fortes que contribuam com o nosso negócio, estratégia e ambição”, diz a líder regional da XP no Tocantins, Fátima Martins.

O XP Future foi criado em 2021 para fortalecer a indústria de investimentos por meio da capacitação de novos profissionais, cada vez mais demandados pelos investidores. Quem for selecionado no processo seletivo receberá treinamento para se tornar assessor — terão mais chances aqueles com vontade de aprender, forte aptidão comercial, boa comunicação e capacidade de solucionar problemas.

Todos os candidatos serão avaliados e pré-selecionados em uma entrevista por telefone que avaliam o perfil comercial e a capacidade do candidato se adaptar aos valores e propósitos da companhia. As etapas do processo seletivo envolvem dinâmicas em grupos e entrevistas com profissionais da XP. A última etapa, a ser realizada no dia 7 de dezembro, reunirá presencialmente líderes da companhia de forma simultânea em todas as cidades com inscrições abertas.

Os aprovados na seleção participam do programa, que tem duração de 12 meses, com aulas dedicadas ao desenvolvimento do conhecimento técnico sobre o mercado e produtos financeiros, com suporte das lideranças da XP, e aperfeiçoamento comercial. Em caso de aprovação, a contratação é CLT e é necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.

Sobre a XP

A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Prova disso, é o reconhecimento público obtido ao vencer, pelo quinto ano consecutivo, a categoria melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo, na premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pelo jornal Folha de S. Paulo. Para mais informações, acesse o site XP: xp.com.br