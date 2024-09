Gurupi sediará em abril a Tech Farm Show 2025

Gurupi vem se consolidando como um polo estratégico para o agronegócio

Por Redação

A FEIRA acontecerá de 3 a 5 de abril, no centro de eventos TECH FARM em Gurupi – TO. Com o objetivo de promover negócios e networking, conectando empresas, produtores rurais e sociedade, o evento pautará sua programação em tecnologia, inovação e produtividade com sustentabilidade.

Proporcionando troca de conhecimentos e oportunidades de negócios, os participantes terão também acesso a palestras e informações sobre as tendências e as inovações do segmento agro. A TECH FARM SHOW 2025, visa movimentar toda a cadeia produtiva do agro tocantinense, sediada em Gurupi – TO, cidade pólo do setor, o evento vai englobar mais de 20 municípios no sul do estado, promovendo o desenvolvimento econômico e a inovação na região.

Idealizado desde o começo com a colaboração ativa de empresários, produtores e prestadores de serviços, o evento está focado em oferecer uma experiência diferenciada, a proposta de corrigir falhas comuns em eventos desse porte, como logística, fluxo de visitantes, posicionamento dos stands e infraestrutura de apoio, demonstra o compromisso em proporcionar uma feira mais eficiente e agradável tanto para expositores quanto para visitantes. Isso reforça a ideia de que o planejamento estratégico, alinhado às necessidades reais dos envolvidos, é uma prioridade para os empresários Guto Costa e Poliana Cirqueira idealizadores da feira.

FORMAS DE PARTICIPAR

A comercialização dos estandes para a TECH FARM SHOW 2025 acontecerá em breve. Aqueles que desejam garantir sua participação e posicionar suas marcas neste evento podem ficar atentos à abertura das vendas. Para maiores informações sobre valores, formatos de estandes e pacotes de patrocínio, entre em contato com nossa equipe organizadora. Não perca a oportunidade de fazer parte desse evento que movimentará o agronegócio no tocantinsense.

Gurupi vem se consolidando como um polo estratégico para o agronegócio, graças à sua localização privilegiada na confluência das rodovias BR-153 e BR-242, contando também com uma plataforma multimodal na ferrovia Norte-Sul. A 200 km da capital Palmas, Gurupi abriga importantes indústrias do setor, reforçando sua relevância econômica.

O município se destaca como um polo educacional, especialmente na área de ciências agrárias, impulsionado por projetos de pesquisa de grande impacto desenvolvidos pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Esse ambiente acadêmico fortalece o desenvolvimento de inovações que beneficiam toda a cadeia produtiva do agronegócio regional.

TECH FARM SHOW

2025 CONECTANDO OPORTUNIDADES!SERVIÇO:

Evento: TECH FARM SHOW 2025

Data: 3 a 5 de abril de 2025

Local: Centro de eventos TECH FARM em Gurupi – TO

Contato: Organização (63) 99284 – 1111