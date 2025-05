Matopiba: VLI registra recorde histórico de movimentação de cargas ao longo de 12 meses consecutivos no Corredor Norte

A VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, alcançou um marco histórico ao registrar sua maior movimentação de cargas ao longo de 12 meses consecutivos no Corredor Norte, impulsionando o escoamento das exportações brasileiras e consolidando sua posição estratégica na logística do agronegócio, mineração, celulose e combustíveis. Entre maio de 2024 e abril de 2025, a companhia transportou 14,55 bilhões de TKU no corredor, superando o recorde anteriormente registrado entre janeiro e dezembro de 2023 (14,47 bilhões de TKU).

Por Redação

O resultado reflete a crescente importância do Corredor Norte da VLI no cenário das exportações brasileiras e para o escoamento de cargas oriundas do chamado Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e de estados como Pará, Mato-Grosso e Goiás para o Complexo Portuário de São Luís (MA). Composto pela Ferrovia Norte-Sul e pela Estrada de Ferro Carajás, por onde a companhia opera por direito de passagem, o corredor recebeu, nos últimos cinco anos, cerca de R$ 1,5 bilhão em investimentos estruturantes, tanto para manutenção dos elevados níveis de segurança e eficiência da operação local, quanto para o aumento de capacidade de transporte de carga – a exemplo da aquisição de 168 vagões e três locomotivas, que já operam no corredor desde o último ano.

“O Corredor Norte vem se consolidando a cada ano como uma das principais vias de escoamento das exportações brasileiras, sobretudo de grãos, que são embarcadas no Terminal Portuário São Luís em direção ao mercado internacional. Tal resultado representa nossa paixão por transformar a logística brasileira ao mesmo tempo em que garantimos estabilidade operacional, vital para que clientes possam ter a previsibilidade necessária para expandir seus negócios e competir no mercado internacional”, afirma Ederson Almeida, diretor de operações do Corredor Norte.

Recordes de soja safra 2024/2025

Além do volume histórico movimentado ao longo dos últimos 12 meses, a VLI também vem obtendo ótimos resultados com os embarques de soja para a safra 2024/2025, iniciados no último mês de fevereiro. Em março, a companhia bateu recorde de elevações da commodity em um mês, com 1,284 milhão de MTKU. A operação foi realizada no Terminal Portuário de São Luís (TPSL), no Maranhão, onde ocorrem os fluxos de importação e exportação do corredor.

Segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o período atual deve atingir recorde histórico, chegando a 166 milhões de toneladas, índice 12,4% superior à temporada anterior. Até o segundo semestre, volumes captados nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Bahia e Pará serão escoados por meio dos corredores logísticos Leste e Sudeste (Ferrovia Centro Atlântica – FCA) e Norte (Ferrovia Norte Sul – FNS).

“A safra da soja é fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro e a integração entre portos, ferrovias e terminais traz eficiência e confiabilidade aos nossos clientes, permitindo que o grão seja exportado com sucesso para diferentes destinos do mundo, como Ásia, Europa e Estados Unidos”, afirma Ederson Almeida.