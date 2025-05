Agrotins 25 anos: governador Wanderlei Barbosa lança sistema de rastreabilidade de bovinos e bubalinos do Tocantins

Sistema possibilita o registro individualizado de cada animal, com atribuição de código único, permitindo o monitoramento completo de todas as etapas do ciclo produtivo

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lançou nesta quinta-feira, 15, durante a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos), o Sistema de Identificação Individual e Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos do Tocantins (Sirbov/TO), que será implantado por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro).

A ação integra o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos, coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e tem como meta estruturar, até 2032, um sistema de rastreabilidade individual obrigatório em todo o território nacional.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do sistema e reafirmou o compromisso do governo com o desenvolvimento do setor.

“Estou muito satisfeito com este projeto, que vai facilitar o trabalho dos produtores e fortalecer a nossa pecuária. A nossa gestão está comprometida em apoiar ações que tragam desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente. A rastreabilidade do rebanho é prioridade e vai abrir novas oportunidades para o Tocantins”, enfatizou o chefe do Executivo.

“Com a identificação individual de um animal, iremos aumentar de forma significativa o nível de controle e precisão sanitária do rebanho, pois cada animal é registrado com um código único, o que permite monitorar e documentar seu histórico de manejo sanitário, movimentações e tratamentos de forma detalhada. Desta forma, os pecuaristas terão a oportunidade de melhorar a gestão de seu rebanho”, salientou o presidente da Adapec, Paulo Lima.

Sirbov no Tocantins

O sistema possibilita o registro individualizado de cada animal, com atribuição de código único, permitindo o monitoramento completo de todas as etapas do ciclo produtivo, do nascimento ao abate, incluindo transporte, processamento e distribuição de produtos de origem animal. O Tocantins conta atualmente com um rebanho de bovídeos (bovinos e búfalos) de 11.691.714 cabeças, divididas em 71 mil propriedades rurais.

Entre os principais benefícios do sistema estão o fortalecimento do controle sanitário, com rastreio preciso de animais e respostas mais ágeis em casos de doenças; elevação da qualidade e da segurança alimentar, em conformidade com exigências nacionais e internacionais; abertura de novos mercados internacionais, que demandam altos padrões de rastreabilidade e confiabilidade sanitária; e a melhoria na gestão rural, com dados técnicos que subsidiam o planejamento das propriedades e das políticas públicas.

Presente no evento, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, informou os próximos passos para a implantação do sistema. “Com a autorização do governador Wanderlei Barbosa, iniciamos a implantação do sistema. O objetivo é preparar o estado para atender à exigência de rastreamento obrigatório a partir de 2033 e abrir acesso a mercados internacionais mais valorizados. Para isso, foi apresentada uma proposta de R$ 5 milhões para apoiar cerca de 20 mil pequenos produtores na aquisição do brinco de identificação. Contamos com o trabalho exemplar da Adapec, que atua na gestão da pecuária, setor que ocupa 70% da área do estado, e reforçamos o compromisso em fortalecer essa importante atividade econômica”, enfatizou o secretário.

A implantação do sistema ocorre em um momento estratégico para o Tocantins, que está prestes a ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A iniciativa consolida o estado como referência em sanidade animal, inovação no campo e competitividade internacional, gerando novas oportunidades para produtores e fortalecendo a economia tocantinense.

Agrotins 25 anos

Com 25 anos de avanços e oportunidades, a Agrotins celebra uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisas e educacionais.

Texto: Lidieth Sanchez/Governo do Tocantins